Vonovia hebt Prognose an

Der Immobilienkonzern Vonovia hat am Dienstag Zahlen vorgelegt und die Erwartungen sogar übertroffen. Damit hat sich das Wertpapier sogleich an die DAX-Spitze gesetzt und stürmt auf seine Jahreshochs zu.

Der Langfrischart bei Vonovia ist zweifelsohne seit Jahren aufwärts gerichtet, auch gelang es im Gegensatz zu vielen anderen DAX-Titeln Ende März ein Rekordhoch bei 47,28 Euro zu markieren. Wegen der Turbulenzen an den Aktienmärkten viel das Papier von Vonovia in den letzten Wochen kurzfristig auf 42,89 Euro zurück, das ganze spielte sich jedoch innerhalb der vorliegenden Handelsspanne ab. Die heute vorgelegten Quartalszahlen weisen unterdessen einen höheren Gewinn als zuvor angenommen aus und drückten das Wertpapier intraday sogar bis ganz nah an die Rekordhochs aufwärts. Übergeordnet lässt sich aber trotzdem noch weiteres Kurspotenzial ableiten, dass für den Aufbau von sukzessiven Long-Positionen durchaus geeignet scheint.

Jahreshochs im Visier

Der heutige Vorstoß der Vonovia-Aktie bis an die Jahreshochs und über die markante Hürde von 45,65 Euro mit einer dazugehörigen Aufwärtskurslücke spricht Bände. Oberhalb von 47,28 Euro dürfte das Wertpapier in Richtung seines übergeordneten Zielbereichs um 48,85 Euro weiter zu nennen und kann über entsprechende Long-Instrumente bestens nachgehandelt werden. Hierzu eignet sich beispielsweise das Faktor-Zertifikat Long auf Vonovia (WKN VA60C7)mit einem fest eingebauten Hebel von 5,0, dass am Ende eine Rendite von gut 10 Prozent einbringen kann. Oberhalb der naheliegenden Kursmarke kann ein erweitertes Ziel sogar bei rund 50,00 Euro in der Vonovia-Aktie abgeleitet werden.

Solange jedoch kein nachhaltiger Ausbruch über die aktuellen Jahreshochs vorliegt, könnte sich kurzfristig noch eine Seitwärtsbewegung nach dem massiven Kursgewinn vom Dienstag zwischen den Marken von 45,65 und den Jahreshochs einstellen. Trotzdem schließt dies ein direktes Long-Engagement nicht aus, erst unterhalb der Unterstützung von 44,80 Euro dürfte wieder eine kurzfristige Korrektur ins Haus stehen und Abgaben auf 42,89 Euro bereithalten. Im Zweifelsfall wird noch einmal der gleitende Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis bei aktuell 42,29 Euro getestet werden müssen.

Vonovia (Tageschart in Euro) Tendenz:

Faktor-Zertifikat Long auf Vonovia Strategie für steigende Kurse WKN: VA60C7

Typ: Faktor akt. Kurs: 5,62 - 5,70 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 3,63 Euro

Basiswert: Vonovia Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 46,95 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 6,27 Euro Faktor: 5,0

Kurschance: + 10 Prozent Vontobel Zertifikate

