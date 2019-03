Vonovia: Nullzinsphase bleibt

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Nullzinsphase geht weiter. Die EZB hat das so entschieden. Das spielt den Immo-Unternehmen in die Karten. Von steigenden Notierungen könnte ein Call-Optionsschein auf die Vonovia-Aktie mit Basispreis bei 40 Euro und Fälligkeit erst im Dezember 2021 überproportional profitieren.

Anfang März gab die EZB bekannt, an ihrer sehr lockeren Geldpolitik festhalten zu wollen. Wie erwartet wurde der Leitzins auf seinem historischen Tief bei null Prozent nicht verändert. Aber auch der Ausblick ließ darauf schließen, dass die Zinsen für längere Zeit, mindestens über das laufende Jahr hinaus, auf dem aktuellen oder sogar einem tieferen Niveau bleiben werden. Zuvor hatten sich die Euro-Währungshüter nur bis zum Sommer festgelegt gehabt. Zudem stellten sie den Euroraum-Banken neue Langfristkredit zur Verfügung.

Mit der Entscheidung schoss die Vonovia-Aktie, wie die Papiere anderer Immobilienkonzerne auch, innerhalb weniger Tage vom Zwischentief bei 42,41 auf ein neues Hoch bei 46,46 Euro nach oben. Nach einer kurzen Erholung des Erreichten setzte die Aktie des Bochumer Konzerns seinen Anstieg bis auf ein neues Allzeithoch bei 47,28 Euro fest und notiert momentan knapp darunter. Übergeordnet lässt sich ein langfristiger Aufwärtstrend zwischen 40,80 und 50,20 Euro feststellen, indem sie sich zur Oberseite bewegt.

Nicht nur durch die EZB-Aussagen zu den Zinsen, auch weitere Daten und Prognosen sorgten in den letzten Wochen für Konjunkturskepsis. Allen voran war es der tief gefallene deutsche Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der heute vor einer Woche die Alarmglocken schrillen und die Märkte fallen ließ. Nicht nur die EZB, sondern auch mehrere Konjunkturforscher gingen zuletzt von einem geringeren Wirtschaftswachstum aus. Daneben sorgen die Dauerthemen Brexit und Handelsstreit für ungeliebte Unsicherheit.

Zur Bestätigung, dass in Zeiten niedriger Zinsen die Geschäfte für Immo-Konzerne gut laufen, legte Vonovia Anfang März positive Zahlen vor. Das operative Ergebnis nach Zinsen und Steuern, in der Branche FFO 1 genannt, stieg um 15,8 Prozent, wobei diese Entwicklung vor allem auf den Zukäufen von Victoria Park in Schweden in Buwog in Österreich beruhte. Zum Stichtag umfasste das Immobilienportfolio von Vonovia rund 396.000 Wohneinheiten, davon 23.000 Wohnungen in Österreich und 14.000 in Schweden.

Mit höheren Kurszielen reagierten die Analysten. Die US-Investmentbank Goldman Sachs nahm die Aktie des nach eigenen Angaben führenden privaten Wohnungsunternehmen Europas auf ihre Conviction Buy List auf, hob dabei das Kursziel von 51,10 auf 52,60 Euro an. Ihre Begründung: Der Wohnungsmarkt in Europa dürfte expandieren und weiter konsolidieren, wofür Vonovia am besten positioniert sei. JP Morgan urteilte, dass deutsche Wohnimmobilien-Aktien auch bei nachlassendem Wachstum weiterhin eine gute Wahl seien.

Die Schweizer Großbank UBS hatte ihre die Einschätzung für Vonovia nach Zahlen auf Kaufen mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Aktie bliebe einer der aussichtsreichsten Immobilienwerte, fanden die UBS-Analysten. Weniger optimistisch äußerten sich Jefferies und Nord-LB, deren Kursziele sind am unteren Ende der zwischen 41 und 60 Euro breiten Spanne befanden. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis der Vonovia-Aktie für das Jahr 2020 (KGV20e) liegt bei 19 und die geschätzte Dividendenrendite bei 3,6 Prozent.

Mit einem Call-Optionsschein (WKN ST6YJ7) könnten risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Vonovia-Aktie ausgehen, profitieren. Der Optionsschein mit Basispreis bei 40 Euro und Fälligkeit am 15.12.2021 könnte eine Rendite von 138 Prozent erzielen, wenn die Aktie bis Laufzeitende bis auf 60 Euro steigt. Sollte sie höher steigen oder das Ziel früher erreichen, wäre ebenso eine höhere Rendite möglich. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, müsste die Aktie mindestens um 48,40 Euro (Break-Even-Punkt) schließen.

Zu beachten ist: Falls die Aktie am Bewertungstag unter 40 Euro schließt, verfällt dieser Optionsschein wertlos. Ansonsten wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,1 ausbezahlt. Ein Ausstieg aus dieser spekulativen Idee könnte erwogen werden, sollte die Aktie die derzeitige Richtung ändern und unter 42,50 Euro fallen. Im Optionsschein könnte daher ein risikobegrenzender Stoppkurs bei 0,59 Euro gesetzt werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 4,6 zu 1.

