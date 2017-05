Vonovia: Investitions-Offensive läuft

Auf Grundlage einer erfolgreichen Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr plant Vonovia für 2017 hohe Investitionen. "Es ist uns im vergangenen Jahr gelungen, unsere Bestände noch effizienter zu bewirtschaften. Gleichzeitig entfalten unsere Investitionen in Modernisierung und Neubau sowie unser aktives Portfolio-Management ihre Wirkung. Unsere Immobilien liegen heute fast ausschließlich in Regionen mit sehr guten Entwicklungsperspektiven", konkretisierte Vorstandschef Rolf Buch. Anfang des Jahres startete das Unternehmen sein Investitionsprogramm in Milliardenhöhe. 2017 wird man nach eigener Auskunft eine Rekordsumme von rund 730 Mio. Euro ausgeben. Dabei werden die Schwerpunkte unverändert auf der energetischen Modernisierung, auf der Sanierung von Wohnungen für einen besseren Wohnstandard und auf dem seniorenfreundlichen Umbau liegen. Auch in den folgenden Jahren plant Vonovia Rekordinvestitionen von jährlich 1 Mrd. Euro in Neubau und Bestandsverbesserung.

Im Trendkanal unterwegs



Die Aktie von Vonovia befindet sich derzeit in einem kurzfristigen Aufwärtstrendkanal. Dieser besteht seit Anfang des Jahres, die untere Begrenzungslinie verläuft aktuell bei 33,75 Euro. Mit einem Faktor-Zertifikat Long auf Vonovia (WKN VS89MR) können kurzfristig orientierte wie risikofreudige Anleger, die von einer schnell steigenden Aktie von Vonovia ausgehen, mit einem Hebel von 8 überproportional davon profitieren. Sollte die Aktie von Vonovia indes den eben erwähnten Aufwärtstrendkanal nach unten verlassen, scheint ein sofortiger Ausstieg aus dem Zertifikat ratsam.

Tageschart: Vonovia (in Euro)