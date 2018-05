Vonovia: Immobilien bleiben Trend

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Investitionen in Steine liegen mit den niedrigen Zinsen weiterhin im Trend. Davon profitieren die Immobilienwerte. Solange sich das Zinsniveau nicht ändert, könnte das noch eine Weile andauern. Mit einem Mini Future Long könnte sich bei einer steigenden Vonovia-Aktie auf weitere Sicht eine Trend-Chance von 95 Prozent ergeben.

Dynamisch ging es für die Vonovia-Aktie nach oben. Mit einem Satz sprang sie über 40 Euro und bewegt sich derzeit im Aufwärtstrend zwischen 38,70 und 42,10 Euro nach oben. Zuvor war dessen Unterseite zusammen mit der aktuell bei 38,65 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie den Notierungen eine Unterstützung gewesen. Auf kurze Sicht könnte sie die Hochs um 42,10 Euro von Anfang Mai und 42,68 Euro von Januar ins Visier nehmen, ehe der Bereich um 50 Euro als weiteres Ziel interessant erscheint. Dass die Aktie an den letzten Tagen so stark stieg, hatte ihre Ursache bei den fallenden Renditen der Anleihen. Sollte die Erwartung steigender Zinsen zeitlich nach hinten verschoben werden, könnten Immobilienwerte davon profitieren. Ebenso könnten Investitionen aus Italien in deutsche Immobilien fließen, falls italienische Anleger dem im Wahlkampf ausgerufenen Ausstieg aus dem Euro mit Kapitalflucht ins lukrativere Ausland vorbeugen.

Kapitalflucht aus Italien?

Analysten äußerten sich in der letzten Zeit freundlich zur Vonovia-Aktie. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux nahm das Papier in seine European Selected List auf. Die Bewertung beließen die dortigen Analysten bei Kaufen mit einem Ziel von 49 Euro. Als Begründung nannten sie die sehr positiven Trends im deutschen Wohnimmobilienmarkt, die gestiegenen Kostensynergien aus den getätigten Zukäufen, erfolgreich umgesetzte Projekte und wertsteigernde Investments, die das operative Ergebnis und den Nettovermögenswert wachsen lassen könnten. Positiv bewertete das Analysehaus Warbuch Research zudem die geplante Übernahme der schwedischen Wohnimmobilien-Gesellschaft Victoria Park. Sie passe strategisch gut zu Vonovia. Das gute erste Quartal stand im Mittelpunkt der Analyse der NordLB. Es ermögliche die Anhebung der Prognose, meinten die Analysten und erwarteten ebenso eine Fortsetzung des dynamischen Wachstums bei Vonovia.

Vonovia (Tageschart in Euro) Tendenz:

Vonovia (Wochenchart in Euro)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 42,08 // 42,10 // 42,22 // 42,68 Unterstützungen: 38,62 // 38,70 // 38,50 // 35,71

Mit einem Mini Future Long (WKN UV0DYM) können risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Vonovia-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 4,3 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 18,6 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 39,70 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,80 Euro. Ein Kursziel nach oben könnte sich bei einer steigenden Vonovia-Aktie um 50 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt dann 6,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: UV0DYM

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 0,93 - 0,94 Euro

Emittent: UBS Basispreis: 31,6433 Euro

Basiswert: Vonovia KO-Schwelle: 33,2254 Euro

akt. Kurs Basiswert: 40,79 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 1,83 Euro Hebel: 4,3

Kurschance: + 95 Prozent Quelle: Börse Frankfurt

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.





Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Es gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf www.boerse-daily.de