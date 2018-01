Vonovia: Immobilien-Aktie auf Kurs!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Beachtlich stabil präsentierte sich die Aktie von Vonovia in den vergangenen Monaten. Der Aufwärtstrendkanal ist weiterhin intakt. Für risikobereite Anleger stellen wir einen Mini Future Long auf die Aktie von Vonovia vor.

Vor dem Hintergrund einer starken operativen Entwicklung in den ersten neun Monaten 2017 bestätigte Vonovia im November die ausgegebene Prognose für das Gesamtjahr 2017 am oberen Ende. Konkret: Das Unternehmen aus dem DAX erwartet einen Funds from Operations (FFO) zwischen 910 Mio. und 920 Mio. Euro. Damit wird das FFO voraussichtlich rund 20 Prozent über dem Vorjahreswert liegen. Zur Erklärung: Das FFO ist eine wichtige Bewertungskennzahl von Immobilien-Unternehmen, welche zur Ermittlung des tatsächlich ausschüttungsfähigen Gewinns herangezogen wird. Dabei wird der ermittelte Jahresüberschuss um die Abschreibungskosten für Immobilien bereinigt. Auch Veräußerungserlöse und -verluste werden in der Regel herausgerechnet. Vonovia blickte damals im November zudem zuversichtlich auf 2018. Für das FFO prognostiziert das Unternehmen im laufenden Jahr eine Steigerung auf 960 Mio. bis 980 Mio. Euro. Die Analysten der US-Bank Citigroup stufen die Aktie von Vonovia aktuell mit "Buy" ein und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 53,30 Euro.

Im Aufwärtstrendkanal

Zum Chart. Wie eingangs erwähnt, bewegt sich die Aktie von Vonovia in einem Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei etwa 38 Euro verläuft. Bei 37,54 Euro wurde das Kurstief von November markiert. Mit einem Mini Future Long (WKN UW5JMJ) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie von Vonovia ausgehen, mit einem Hebel von 3,3 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt aktuell 27 Prozent. Bitte beachten Sie: Der Einstieg in diese spekulative Position sollte stets mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs erfolgen. Dieser kann unterhalb des Kurstiefs von November im Basiswert bei 37,45 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,91 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie von Vonovia kann um 53,30 Euro liegen. Das Chance-Risiko-Verhältnis bei dieser Trading-Idee beläuft sich somit auf 3,7 zu 1.

Vonovia (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Aufwärtstrend: 37,92 Euro