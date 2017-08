Vonovia: Chance von 111 Prozent

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Das jüngste Börsengewitter hat die Aktie von Vonovia relativ gut überstanden. Der DAX-Titel bewegt sich in einem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal. Für risikobereite Anleger stellen wir einen Mini Future Long auf die Aktie von Vonovia vor.

Das Immobiliengeschäft brummt. So setzte die in Bochum ansässige Vonovia ihre positive Entwicklung auch im ersten Halbjahr 2017 fort. Einmal mehr waren es vor allem das milliardenschwere Investitionsprogramm sowie das organische Wachstum durch wohnungsnahe Dienstleitungen, die zum Unternehmenserfolg beitrugen, teilte das im DAX notierte Unternehmen vor wenigen Tagen mit. „Unser Investitionsprogramm ist auf Kurs. Vor allem der serielle Neubau durch Aufstockung und Nachverdichtung schreitet gut voran", äußerte sich Vorstandschef Rolf Buch im Zuge der Halbjahreszahlen. „Wir tragen so auch dazu bei, der Wohnungsknappheit in den Städten entgegenzuwirken. Gleichzeitig bringen wir unsere Häuser energetisch auf den neuesten Stand und bauen unsere wohnungsnahen Dienstleistungen weiter aus. Somit schaffen wir ein zeitgemäßes Zuhause für unsere Kunden", so Buch weiter. Die Analysten der britischen Investmentbank HSBC stufen die Aktie von Vonovia nach Zahlen mit „Buy" und einem Kursziel von 47 Euro ein. Das erste Halbjahr sei noch nicht das Ende der Kapitalwachstumsstory des Wohnimmobilienkonzerns, meinen die Analysten. So beschleunige sich etwa das Wachstum der Mieteinnahmen auf vergleichbarer Fläche wie geplant.

Weiterhin im Trendkanal



Zum Chart. Seit Dezember des vergangenen Jahres bewegt sich die Aktie von Vonovia in einem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei etwa 34 Euro verläuft. Bei 33,74 Euro wurde das signifikante Kurstief von Juli markiert. Mit einem Mini Future Long (WKN UW69FM) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie von Vonovia ausgehen, mit einem Hebel von 3,3 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt aktuell 28 Prozent. Bitte beachten Sie: Der Einstieg in diese spekulative Position sollte stets mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs erfolgen. Dieser kann unterhalb des eben erwähnten Juli-Tiefs im Basiswert bei 33,55 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,96 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie von Vonovia kann um 47 Euro liegen. Das Chance-Risiko-Verhältnis bei dieser Trading-Idee beläuft sich somit auf 8,7 zu 1.

Tageschart: Vonovia (in Euro)