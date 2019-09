Vonovia-Calls mit 80%-Chance bei Kursanstieg auf 45€

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Aktie des bundesweit aufgestellten Wohnimmobilienkonzerns Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1) wird seit Ende Januar 2019 zumeist innerhalb einer Bandbreite von 41,50 Euro bis 48 Euro gehandelt. In den vergangenen Tagen setzte sich die Aktie vom unteren Rand der Handelsspanne nach oben hin ab und konnte wieder die Marke von 42 Euro überwinden.

Kann die Vonovia-Aktie, die in einer neuen Analyse von Goldman Sachs mit einem von 51,50 Euro auf 57,20 Euro angehobenen Kursziel auf die Conviction Buy List gesetzt wurde, in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 45 Euro zulegen (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt am 4.9.19) dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 43 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Vonovia-Aktie mit Basispreis bei 43 Euro, Bewertungstag 16.8.19, BV 0,1, ISIN: DE000JM0Y6B7, wurde beim Vonovia-Aktienkurs von 42,44 Euro mit 0,13 – 0,14 Euro gehandelt.

Kann sich der Kurs der Vonovia-Aktie innerhalb des nächsten Monats wieder auf 45 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,24 Euro (+71 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 39,821 Euro

Der Goldman Sachs-Open End Turbo-Call auf die Vonovia-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 39,821 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000GA7V2K4, wurde beim Vonovia-Aktienkurs von 42,44 Euro mit 0,282 – 0,284 Euro quotiert.

Steigt der Aktienkurs in naher Zukunft auf 45 Euro an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,51 Euro (+80 Prozent) erhöhen.

Faktor Long-Zertifikate

Anleger, die mit täglich angepasster Hebelwirkung von einem unmittelbar bevorstehenden Kursanstieg der Vonovia-Aktie profitieren möchten, können aus einer Vielzahl von Faktor-Long-Zertifikaten auswählen.

Während das Morgan Stanley-Faktor-Long-Zertifikat auf die Vonovia-Aktie, ISIN: DE000MC3HA46, die Kursbewegungen der Aktie mit 5-fachem Hebel widerspiegelt, bildet das HVB-Faktor-Long-Zertifikat, ISIN: DE000HW8HWD0, die Kursbewegungen der Aktie sogar mit 10-facher Hebelwirkung ab.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Vonovia-Aktien oder von Hebelprodukten auf Vonovia-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek