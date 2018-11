Vonovia-Calls mit 61%-Chance bei Kursanstieg auf 43€

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse hat sich der Kurs der im DAX-Index (ISIN: DE0008469008) gelisteten Vonovia-Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1) nach oben hin abgesetzt. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie von Vonovia gehörte in diesem Jahr lange Zeit zu den starken Aktien im DAX und erreichte am 29. August 2018 das aktuelle Allzeithoch bei 44,88 EUR. Danach kam es allerdings zu einem massiven Rücksetzer. Bis auf 38,07 EUR setzte der Immobilienwert zurück. Von dort aus erholte er sich zunächst, scheiterte aber am Abwärtstrend seit 29. August. Diesen Trend durchbrach die Aktie aber am Mittwoch. Danach setzte sie sich deutlich nach oben ab.

Ausblick: Vonovia macht aus charttechnischer Sicht einen guten Eindruck. In den nächsten Tagen und Wochen könnte es zu weiteren Kursgewinnen in Richtung 42,68 und 44,88 EUR kommen. Ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 41,51 EUR wäre allerdings ein kleiner Rückschlag für die Bullen. Abgaben bis an den gebrochenen Abwärtstrend, der aktuell bei 40,02 EUR verläuft, würden dann drohen.“

Für Anleger mit der Marktmeinung, dass die Aktie in den nächsten zwei Wochen zumindest wieder auf 43 Euro zulegen kann, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für die Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 40 Euro

Der kurz laufende Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Vonovia-Aktie mit Basispreis bei 40 Euro, Bewertungstag 21.12.18, BV 0,1, ISIN: DE000GD8TSL0, wurde beim Vonovia-Aktienkurs von 41,70 Euro mit 0,206 – 0,209 Euro gehandelt.

Kann sich der Kurs der Vonovia-Aktie in spätestens einem Monat auf 43 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,31 Euro (+48 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 40,0128 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Vonovia-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 40,0128 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PZ368B2, wurde beim Vonovia-Aktienkurs von 41,60 Euro mit 0,17 – 0,18 Euro quotiert.

Steigt der Aktienkurs in den nächsten Wochen auf 43 Euro an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,29 Euro (+61 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Vonovia-Aktien oder von Hebelprodukten auf Vonovia-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek