Vonovia: Aktie profitiert weiter vom Boom

Wertpapiere von Immobiliengesellschaften gehören zu den Top-Performern an den Börsen, darunter auch die Aktie des DAX-Mitgliedes Vonovia. Bedingt durch den niedrigen Leitzins in der Eurozone könnte die Rallye in derartigen Papieren weiter anhalten - zudem präsentiert sich die Aktie technisch ausgesprochen gut auswertbar.

Das Ende der Nullzinsen in der Eurozone wird nicht so schnell nicht kommen. Im Rahmen der letzten Zinssitzung verschob die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinswende erneut. Zuvor hatte es noch geheißen, dass womöglich zum Sommer 2019 eine Anhebung anstehen könnte. Nun heißt es, dass sich mindestens bis Ende 2019 nichts an den Nullzinsen ändert.

Diese Nachricht ging an den Immobilienaktien nicht spurlos vorbei, Vonovia legte - wie der Kursverlauf der letzten Tage nur zu gut zeigt - dynamisch auf 46,46 Euro zu. Obwohl das Papier seit diesem Verlaufshoch grob seitwärts konsolidiert, ist das ein gutes Zeichen. Denn die zwischengeschaltete Pause spielt sich in einem trendbestätigenden symmetrischen Keil ab und birgt aus technischer Sicht weiteres Aufwärtspotenzial. Aber auch fundamental sind die Risiken steigender Zinsen als tendenziell gering einzustufen.

Fortsetzungsmuster in Perfektion

Aus der technischen Auswertung gehen zwei entscheidende Dinge hervor. Zum einen eine bullische Auflösung des Keils zur Oberseite und zum anderen ein damit einhergehendes Folgekaufsignal in Richtung 48,85 Euro - maximal aber 49,10 Euro. Diese Niveaus gehen nämlich aus der Berechnung der ersten Wellenlänge aus Ende 2018 hervor. Für ein weiteres Long-Investment kann beispielsweise auf das mit einem festen Hebel von 8,0 ausgestattete Faktor-Zertifikat Long auf Vonovia (WKN VA6Z5W)zurückgegriffen werden. Bei einer vollständigen Umsetzung der Idee und einem erfolgreichen Anstieg zum Zielbereich kann eine Rendite von 210 Prozent erwartet werden. Eine hierzu passende Verlustbegrenzung kann aus aktueller Sicht unter dem Niveau von 44,80 Euro gemessen am Basiswert platziert werden.

Solange aber der favorisierte Ausbruch ausbleibt, könnte sich aus dem Keil noch eine dreiteilige Korrekturwelle zurück auf das Ausbruchsniveau von rund 45,00 Euro ergeben. Größeres Korrekturpotenzial zurück an den 50-Tage-Durchschnitt bei 43,68 Euro und womöglich noch die Tiefs aus Anfang dieses Monats bei 42,41 Euro ist erst unter dem Support von 45,00 Euro zu erwarten. Selbst dann bliebe der Aufwärtstrend seit Oktober 2018 intakt!

Vonovia (Tageschart in Euro) Tendenz:

Faktor-Zertifikat Long auf Vonovia Strategie für steigende Kurse WKN: VA60C6

Typ: Faktor akt. Kurs: 5,10 - 5,44 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 3,11 Euro

Basiswert: Vonovia Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 46,13 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 48,85 Euro Faktor: 8,0

Kurschance: + 220 Prozent Vontobel Zertifikate

