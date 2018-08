Vonovia: Aktie profitiert von hoher Nachfrage

Vor nicht ganz einer Woche konnte das Wertpapier des Immobilienunternehmens Vonovia über seine Jahreshochs zulegen und hat damit ein Kaufsignal aktiviert. Die anhaltende Nachfrage an Wohnraum und damit einhergehende Preissteigerungen könnten sich somit positiv auf die Entwicklung des Wertpapiers auswirken.

Übergeordnet ist seit Ende der letzten größeren Konsolidierungsphase und Mitte 2016 eine intakte Aufwärtsbewegung zu erkennen und drückte die Aktie von Vonovia zu Beginn dieses Jahres auf ein Verlaufshoch von 42,68 Euro aufwärts. Nur wenig später stellte sich ein kleinerer Abverkauf zurück auf das Niveau von rund 36,00 Euro ein, konnte aber recht schnell wieder in steigende Kursnotierungen umgemünzt werden.

Ausbruch gelungen

In den letzten Wochen gelang es schließlich wieder an die Jahreshochs anzuknüpfen und in der vergangenen Handelswoche sogar einen dynamischen Ausbruch darüber zu vollziehen. Damit dürfte sich nun ein Folgekaufsignal breitmachen und an das 138,2 % Fibonacci-Retracement heranreichen. Allerdings sollten Investoren den etwas längeren Anlagehorizont bei dem klar defensiven Wertpapier von Vonovia einplanen.

Attraktiver Einstiegspunkt

Ebenfalls von einer weiter positiven Kursentwicklung der Vonovia-Aktie überzeugte Investoren können beispielsweise über das Faktor-Zertifikat Long auf Vonovia (WKN VS89MR) mit einem fest eingebauten Hebel von 8 auf eine Fortsetzung des letzte Woche aufgestellten Kaufsignals bis in den Zielbereich des 138,2 % Fibo-Retracements bei 45,34 Euro setzen. Auf Sicht von nur wenigen Wochen ließe sich durch den festen Hebel eine Renditechance von 32 Prozent erwirtschaften.

Auf der Unterseite ist das Papier zunächst einmal durch den Hochpunkt aus Januar dieses Jahres bei 42,68 Euro recht gut abgesichert. Nur knapp darunter folgt bereits der gleitende Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis und fungiert als zusätzliche Stütze bei 41,63 Euro. Aber selbst darunter bleibt das Korrekturpotenzial lediglich auf den langfristigen Aufwärtstrend sowie der Marke von rund 40,00 Euro beschränkt.

Vonovia (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Faktor-Zertifikat Long auf Vonovia Strategie für steigende Kurse WKN: VS89MR Typ: Faktor akt. Kurs: 45,01 - 46,22 Euro Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 10,00 Euro Basiswert: Vonovia Richtung: Long akt. Kurs Basiswert: 43,29 Euro Laufzeit: endlos Kursziel: 45,34 Euro Faktor: 8,0 Kurschance: + 32 Prozent Vontobel Zertifikate

Faktor-Update: Alibaba Group

Aktie hat schon wieder gedreht

Die zuletzt vorgestellte Strategie auf einen signifikanten Kursrückfall des chinesischen Online-Händlers Alibaba Group hat sich im vollen Umfang ausgezahlt und die Erwartungen sogar um einige Cent übertroffen. Durch ein Investment in das zuletzt vorgestellte Faktor-Zertifikat Short auf Alibaba Group Holding (WKN VL8U2V) konnte ein Gewinn von über 60 Prozent realisiert werden. Wer möchte, kann nun auf entsprechende Long-Zertifikate zurückgreifen und an einer Gegenbewegung partizipieren.

Alibaba Group (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.