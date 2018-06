Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Paris (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktie: Weiterer Rallyversuch möglich - Chartanalyse



Die Vonovia-Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) näherte sich am 2. Mai 2018 dem Allzeithoch aus dem Januar 2018 bei 42,68 EUR stark an, drehte aber etwas darunter nach unten ab, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.



Am 24. Mai habe der Immobilienwert sogar knapp unter dem Aufwärtstrend seit 6. Februar 2018 notiert, habe sich aber schnell wieder darüber erholt und sei nachfolgend über den Widerstand bei 39,65 EUR ausgebrochen. Am Donnerstag habe die Aktie ein Hoch bei 41,10 EUR erreicht. Seitdem würden Gewinnmitnahmen vorherrschen. Diese könnten bisher aber als Rücksetzer an den durchbrochenen Widerstand eingeordnet werden.



Im Bereich um 39,65 EUR dürften die Bullen wieder zugreifen und zu einem weiteren Rallyversuch ansetzen. Ein Anstieg an das Allzeithoch bei 42,68 EUR sei dabei durchaus möglich. Sollte der Wert per Tagesschlusskurs allerdings unter 39,65 EUR abfallen, würden weitere Abgaben drohen. Zumindest ein erneuter Rückfall auf das Tief vom 24. Mai bei 38,50 EUR wäre dann zu erwarten. (Analyse vom 04.06.2018)









