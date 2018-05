Vonovia-Aktie: Neue Insiderkäufe - Aktiennews

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Bochum (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Wohnungsunternehmens Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) waren zuletzt neue Insiderkäufe zu beobachten.

Am 16.05.2018 hat Aufsichtsrat Christian Ulbrich ein Paket von rund 2.000 Vonovia-Aktien zum Kurs von 39,08 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 78.160,00 EUR entspricht. Der Aufsichtsrat hat schon am 10.05.2018 und 11.05.2018 Anteile gekauft. Auch Vorstand Daniel Riedl hat am 16.05.2018 7.500 Stück zum Kurs von 39,0514 EUR erworben. Das Transaktionsvolumen lag bei 292.885,71 EUR.

Die Mieterverbände haben auf der Vonovia-Hauptversammlung vehement gegen die Mieterhöhungen protestiert und Widerstand angekündigt, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer Analyse vom 11.05.2018. Das Unternehmen verfolge natürlich andere Ziele und komme dabei sehr gut voran. Es habe dank der Modernisierungen und der damit verbundenen Mietsteigerungen die Funds from Operations kontinuierlich gesteigert. 2018 solle erstmals die Milliardengrenze überschritten werden.

Neben den höheren Mieteinnahmen profitiere Vonovia von den Synergien, die sich aus den zahlreichen Übernahmen der letzten Jahre ergeben würden. Dementsprechend wachse auch die Dividende jedes Jahr. Für 2017 habe es 1,32 Euro je Aktie gegeben. Für 2018 dürfte das Niveau weiter ansteigen. Vonovia werde deshalb wohl den Mietern wenig Gehör schenken und sein Modernisierungsprogramm fortsetzen, so Bergmann.

Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von Wohnungen spezialisiert hat. Der Firma gehören über 346.000 Wohnungen und sie übernimmt Leistungen wie Instandhaltung und Modernisierung. Dabei wird das Portfolio ständig optimiert, was bedeutet, dass einzelne Bestandsobjekte verkauft und dafür neue Immobilien erworben werden. Der allgemeine Anspruch besteht darin, bezahlbaren Wohnraum für verschiedene Bevölkerungsschichten anbieten zu können. Neben den Wohnimmobilien besitzt die Vonovia auch einige Gewerbeobjekte, die hauptsächlich an Kleinbetriebe zur lokalen Versorgung in Wohngebieten vermietet sind. Die Objekte befinden sich ausschließlich in Deutschland. (22.05.2018/ac/a/d)