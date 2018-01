Vom Klassenerhalt des FC Köln, Bitcoin, Gas und NEO

Tja, liebe Leser von Feingold Research und von, mitunter kann man in diesen Tagen schon auf die Idee kommen, dass da einiges durcheinander geht im Kryptomarkt. Eines darf man aber bemerken – noch nicht Neo, IOTA, Stratis oder Gas haben den Mainstream erreicht, aber doch der Bitcoin. Ein ICE-Gespräch aus dem Zug Köln-Berlin am 16.1 bildet es humorvoll ab. So schlug ein offensichtlicher FC-Fan vor, zu einer Quote von 8:1 doch auf den Klassenerhalt des FC zu setzen. Sein Gegenüber erwiderte, für eine Quote von 5000:1 sei sogar noch ein Tipp auf die Meisterschaft möglich. Das Ganze wollten beide dann mit Bitcoin umsetzen, dann ging es aber ein wenig durcheinander;-). Kurzum……man hat das Gefühl, dass die erste Phase des Bitcoin-Hypes bald sein Ende finden könnte oder zumindest eine Pause angesagt ist. Oder Variante b – es geht gerade erst los. Wir kennen das ja vom Neuen Markt.

Wir bei bitcoin-krypto.de konzentrieren uns in unseren Watts-App-Gruppen ohnehin momentan eher auf die relative Stärke von NEO – sehr auffällig seit der zweiten Januar-Woche – dazu auf das möglicherweise unterschätzte IOTA, auf ADA oder auch auf ICOs wie Storiqa. Unsere Diskussion um GAS müssten wir dagegen in ein spezielles Webinar verlagern, das kann man wirklich niemand zumuten in Textform.

Auf alle Fälle nutzen wir die Gelegenheit noch einmal auf das Webinarprogramm der kommenden Tage hinzuweisen. Benji wird in der Finanzmarktrunde vom ICO Savedroid berichten, Stefan Riße bietet ein Sonderwebinar zu 2018 über alle Assetklassen, auch Krypto, an – hier geht es zur Anmeldung.

PS: Nein, der FC-Fan war nicht Yannick S aus T. Er hielt sich zum Zeitpunkt mutmaßlich in Trier auf.

PPS: Kleine Leseempfehlung für heute: www.aboutfintech.de und leobosankic.com – gute Jungs, guter Inhalt. Dazu: Wie man Gas von NEO erhalten kann. Zugegeben ein Link für enge Krypto-Fans...