Voltabox-Aktie: Guter Start bei Voltabox - Guidance im Blick - more to come - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Voltabox":

Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Voltabox-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:

Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX).

Das Q1 18 sei mit einem Umsatzanteil von über 91% stark vom Inlandsgeschäft geprägt gewesen. Im weiteren Jahresverlauf dürfte nach Auffassung der Aktienexperten das Seriengeschäft die Erlöse kräftig ausweiten. Aktuell werde noch in Personal und Entwicklung investiert; und dennoch: in Q1 18 verbessere sich die Profitabilität gleichwohl. Das Seriengeschäft werde künftig spürbar an Bedeutung gewinnen und positiv auf die GuV wirken, würden sich die Analysten zuversichtlich geben.

Die Branche boome ungebrochen.

Nach intensiver Analyse der Zahlen des Startquartals 2018 passen die Aktienexperten von EQUI.TS ihre Schätzreihe an.

Ferner fließe die beeindruckende Nachfrage-Dynamik in ihre Bewertung ein.

Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, empfehlen unverändert die am hiesigen Prime Standard notierte Aktie des ersten auf E-Mobility ausgerichtete Batterie-Systeme-Herstellers zu kaufen. (Analyse vom 23.05.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

Börsenplätze Voltabox-Aktie:

XETRA-Aktienkurs Voltabox-Aktie:

23,96 EUR -0,08% (23.05.2018, 09:31)

Tradegate-Aktienkurs Voltabox-Aktie:

23,90 EUR -0,17% (23.05.2018, 10:12)

ISIN Voltabox-Aktie:

DE000A2E4LE9

WKN Voltabox-Aktie:

A2E4LE

Ticker-Symbol Voltabox-Aktie:

VBX

Kurzprofil Voltabox AG:

Voltabox (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Hochleistungs-Motorräder. Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland) und in Austin (USA) sowie einen Entwicklungsstandort in Aachen (Deutschland). Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter: www.voltabox.ag. (23.05.2018/ac/a/nw)