Volltreffer! Doppel-News bestätigt noch massives Potenzial!

Nicht nur die Bohrer, sondern auch die Explorationsarbeiten und deren Ergebnisse laufen beim kanadischen Gold-Explorer Fury Gold Mines Limited sprichwörtlich rund!

einfach kann bekanntlich jeder, deshalb trumpfte der kanadische Goldentwickler wahrscheinlich mit zwei News in kürzester Zeit auf. Das allein ist schon bemerkenswert, aber bei Betrachtung der Unternehmensnachrichten stellt man sofort fest, diese Nachrichten haben es definitiv in sich!

Zuerst begeisterte uns Fury Gold Mines (A2QFEP) mit der Bekanntgabe der neuesten sechs Bohrlöcher aus Quebec vom Vorzeigeprojekt ‚Eau Claire‘. Bei Betrachtung der verfügbaren Informationen wird sehr schnell klar, dass es sich allein schon bei diesem Unternehmenseigenen Projekt um einen wahren Goldschatz handeln muss, der nur noch auf seine Entdeckung wartet.

Vor allem die Bohrungen die westlich der Lagerstätte auf den Zielgebieten ‚Hinge‘ und ‚Limb‘ gebohrt wurden liefern eindeutige Hinweise auf einen signifikanten Goldschatz! Die Bohrung 21EC-041 zum Beispiel, die in der ‚Hinge‘-Zone niedergebracht wurde, kann getrost als Highlight-Bohrloch bezeichnet werden.

Denn innerhalb einer Antiklinale, die die Geometrie der Lagerstätte definiert, sowie in den dazwischenliegenden magnesium- und eisenhaltigen Basalteinheiten, die den Großteil der Ressource beherbergen, wurden gleich mal sieben Mineralisierungszonen über eine Bohrbreite von 110 m geschnitten, die mit 9,36 g/t Gold über 3 m sowie 3,38 g/t Gold über ebenfalls 3 m und 4,94 g/t Gold über 1,5 m hervorragende Gehalte und Strecken liefern!

Quelle: Fury Gold Mines

Die mehrfach übereinanderliegenden Mineralisierungszonen in denen bereits zuvor z.B. 9,36 g/t Gold über 3 m und 12,81 g/t Gold über 1 m in Bohrloch 21EC-032 geschnitten wurden, zeigen zudem, dass die Lagerstätte in westlicher Richtung nach unten hin offen ist und sich etwa 100 m unterhalb der definierten Ressource der Lagerstätte befindet.

Quelle: Fury Gold Mines

Für das Management und die Geologen von Fury ist das ein eindeutiger Beweis dafür, dass die abwärts gerichtete Erweiterung der Lagerstätte ‚Eau Claire‘ das Potenzial hat, die aktuelle Ressource erheblich zu vergrößern. Für Tim Clark, dem CEO von Fury ist das Erfolgsbohrloch nicht nur ein großartiges Ergebnis, sondern obendrein ein Beweis, dass diese Ressource noch massives Potenzial hat, vor allem in Richtung Westen. Deshalb sei ‚Hinge‘ mittlerweile ein Ziel mit hoher Priorität!

Verdächtige Ähnlichkeit!

Nicht nur, dass die mehrfach gestapelten Mineralisierungszonen in der ‚Hinge‘-Zone an sich schon ein Highlight sind, so kommt es noch besser, da sie der Mineralisierung in den robustesten Bereichen der ‚Eau Claire‘-Ressource sehr stark ähneln.

Jedes Bohrloch ein Treffer!

Alle sieben Bohrlöcher, die auf die direkte Erweiterung der Mineralisierung im Zonenbereich ‚450‘ abzielten durchschnitten Quarz-Turmalin-Adern, die mit jenen der ‚Eau Claire‘-Lagerstätte übereinstimmen, was bestätigt, dass das mineralisierte System noch weiterhin offen ist!

Weitere TOP-Ergebnisse auch von der ‚Three Bluffs‘-Lagerstätte!

Besonders hervor, von dem Projekt ‚Committee Bay‘ in Nunavut stach die Bohrung 21TB-152, die darauf abzielte einen markanten geophysikalischen Leiter der derzeit definierten Ressource auf ‚Three Bluffs’ zu überprüfen.

Die Gehalte, die diese wichtige Bohrung durchteufte, übertrafen die Erwartungen aller! Denn in den gekreuzten drei Zonen hatten weder das Management noch die Geologen mit einer Goldmineralisierung über 30 m mit Gehalten von zum Beispiel 13,93 g/t Gold über 10 m, 18,67 g/t Gold über 3 m und 23,2 g/t Gold über 1 m gerechnet!

Quelle: Fury Gold Mines

Mit diesen HAMMER-starken Bohrergebnissen wurden die bisher besten Ergebnisse geliefert, die in den letzten fünf Jahren auf ‚Committee Bay‘ gefunden wurden. Diese Ergebnisse lassen das vielversprechende Projekt in einem ganz neuen Licht erstrahlen, das noch viele weitere Goldene-Lichtblicke in Aussicht stellt!

Quelle: Fury Gold Mines

Sehr überrascht und gleichermaßen erfreut zeigte sich Michael Henrichsen, SVP Exploration über diesen Sensationsfund, den er wie folgt kommentierte:

„Wir sind sehr erfreut, dass wir in diesem Bereich der Lagerstätte auf diese etwas unerwarteten hochgradigen Abschnitte in den Metasedimenten gestoßen sind, die im Gegensatz zu den typischeren sulfidischen gebänderten Eisenmineralisierungen stehen, die den Großteil der aktuellen Ressource ausmachen. Wir haben vor, diese aufkommende Mineralisierungsart aggressiv weiter zu verfolgen, da sie bis dato noch nicht ausreichend erkundet wurde und den Wachstumspfad dieser Goldressource schnell beschleunigen könnte.“

Die Aussage des Geologen Henrichsen dass sich der Wachstumspfad schnell beschleunigen kann, unterschreiben wir blindlinks. Denn ein kurzer Rückblick in frühere Bohrergebnisse veranschaulichen, dass hohe Gehalte bei Fury keine Eintagsfliegen sind! Denn Ergebnisse mit 40,6 g/t Gold über 5 m, 29,03 g/t Gold über 11 m und 21,81 g/t Gold über 2 m, um nur einige zu nennen, machen definitiv Lust auf MEHR!

Mit Erweiterungsbohrungen zum Ressourcenupgrade der ‚Three Bluffs‘-Lagerstätte!

Und diese Lust auf MEHR sollte das noch andauernde Bohrprogramm und die noch ausstehenden Bohrergebnisse stillen. Aber schon jetzt verfügt die Lagerstätte ‚Three Bluffs‘ über eine hochgradige Ressource, die in der ‚angezeigten‘-Kategorie 524.000 Unzen mit 7,85 g/t Gold und in der ‚abgeleiteten‘ Kategorie 720.000 Unzen mit 7,64 g/t Gold enthält.

Allerdings, und davon gehen wir definitiv aus, werden die jüngsten Bohrergebnisse sowie die noch ausstehenden Probenergebnisse aus 2.600 Bohrmetern, die übrigens auch das Ziel ‚Raven‘ umfassen, die bisherige Ressource nicht nur vergrößern, sondern auch schon wenigstens anteilig in die höherwertigere Kategorie ‚gemessen und angezeigt‘ überführen können!

https://www.youtube.com/watch?v=bfEJaSmPGxg

Fazit: Es bleibt auch im neuen Jahr extrem spannend bei Fury Goldmines!

Langsam, aber sicher, neigt sich für Fury ein sehr arbeitsreiches Jahr dem Ende, von dem aber noch massig Bohrergebnisse in den kommenden Wochen zu erwarten sind. Parallel dazu, wird das Unternehmen auch schon die nötigen Vorbereitungen für die 2022ér-Exploration treffen.

Über die kommenden Wochen hinweg rechnen wir mit weiteren Bohrergebnissen aus den Bereichen ‚Committee Bay‘ und ‚Snake Lake‘, auf die dann sofort weitere Ergebnisse der Oberflächenprogramme folgen sollten.

Es bleibt dabei, Fury Gold Mines (A2QFEP) hat noch einige Pfeile im Köcher, die den Aktienkurs in einem positiven Goldumfeld quasi explodieren lassen können!

Auch das müssen Sie wissen!

