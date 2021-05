Mit Vollgas ins Wochenende?

1. CureVac (WKN A2P71U)

Auch am letzten Handelstag der Woche werden die Papiere der Impfstoff-Hersteller in Stuttgart rege gehandelt. Am Freitag legt die CureVac-Aktie knapp 7% zu – damit geht für CureVac eine durchaus turbulente Handelswoche zu Ende. Mehr erfahren Sie in unserem aktuellen Aktien weekly.



2. adidas (WKN A1EWWW)

Der Herzogenauracher Sportartikelkonzern kann die Anleger am Morgen mit guten Quartalszahlen überzeugen. Das Unternehmen steigerte seine Erlöse im abgelaufenen Quartal um 20%. Die adidas-Aktie notiert unter hohen Umsätzen in Stuttgart an der DAX-Spitze und legt über 7% zu.



3. BioNTech (WKN WKN A2PSR2)

Auch in den Papiere des Impfstoff-Konzerns BioNTech werden auf dem Stuttgarter Börsenparkett viele Orders ausgeführt. Die BioNTech-Aktie legt gut 3,5% zu. Sowohl BioNTech als auch CureVac halten nichts von einer möglichen Aussetzung des Patentschutzes. Mehr Infos rund um die beiden Impfstoff-Konzerne finden Sie in unserem Aktien weekly.