Mit Vollgas in die Berichtssaison?

Der DAX überspringt kurz nach Handelsstart am Montag erstmals die Marke von 15.500 Punkten – die er aber schnell wieder abgeben muss. Zum Mittag notiert der DAX leicht im Minus. Für Bewegung könnten in dieser Woche die zahlreichen Quartalszahlen der US-Unternehmen rund um Procter & Gamble, Johnson & Johnson sowie Intel sorgen. Am Donnerstag legt mit SAP das erste große inländische Unternehmen Zahlen vor.