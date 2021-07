Volle (Wind-)Kraft voraus?

1. Nordex (WKN A0D655)

Die meistgehandelten Papiere auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind am Freitag die Aktie sowie die Bezugsrechte zur verkündeten Kapitalerhöhung des Windkraft-Konzerns Nordex. Der MDAX-Konzern möchte durch zusätzliche Mittel in weiteres Wachstum investieren. Während die Bezugsrechte rund 10% zulegen, notiert die Nordex-Aktie über 3% fester.



2. Volkswagen Vz. (WKN 766403)

Für Volkswagen neigt sich eine durchwachsene Börsenwoche ihrem Ende zu. Die Aktie, die auf Wochensicht rund 3% verliert, notiert heute nahezu unverändert. Die Hintergründe zu den aktuellen Entwicklungen bei Volkswagen haben wir hier in unserem Aktien weekly für Sie zusammengefasst.



3. Allianz (WKN 840400)

Unten den Umsatzspitzenreitern finden sich auch die Papiere der Allianz mit einem leichten Plus von 0,5% wieder. Analog zum Gesamtmarkt zeigt sich die Aktie seit einigen Wochen in einer Seitwärtsbewegung. Analysten sind für die Aktie des Versicherungs-Riesen aber positiv eingestellt und stufen das Papier mit 62% mehrheitlich zum Kauf ein.