Volle Kapazität: Lithiumproduzent Galaxy Resources hebt Prognosen an

Lithiumproduzent Galaxy Resources (ASX GXY / WKN A0LF83) meldet, dass die Mt Cattlin-Mine in Western Australia auch weiterhin mit der vollen Kapazität arbeite und bis Ende Mai 40.261 Tonnen produzierte. Der Gehalt des Spodumenprodukts lag demzufolge bei 5,77% Li2O und stimmte damit mit den Anforderungen der Kunden überein, hieß es.



Angesichts der anhaltend hohen Produktionsrate hebt das Unternehmen nun die Produktionsprognosen für das Gesamtjahr von bislang 185.000 bis 200.000 Tonnen auf jetzt 195.000 bis 210.000 Tonnen an. Galaxy teilte zudem mit, dass man weiterhin eine starke Nachfrage nach dem Spodumenkonzentrat erfahre. Eine 15.000 Tonnen Lieferung sei für Juni gesichert worden – zusätzlich zu den 33.500 Tonnen, die im Mai ausgeliefert wurden.



Die erste Lieferung für das dritte Quartal werde derzeit fertiggestellt, wobei man mit Preisen von mehr als 750 USD pro Tonne CIF (Cost, Insurance and Freight) für Material mit 6,00% Li2O rechne. Der für 2021 zu erwartende Absatz stimme mit der Produktion überein, so Galaxy weiter.



Wie das Unternehmen zudem bekanntgab, lag die aktualisierte Mt Cattlin-Lithiumressource zum 31.März bei 131.800 enthaltenen Tonnen Li2O nach 152.400 Tonnen Li2O zum 31. Dezember 2020. Die Lithiumreserven beliefen sich zum 31. März dieses Jahres auf 84.000 Tonnen Li2O nach 89.900 Tonnen zum 31. Dezember 2020.



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.