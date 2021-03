Volkswagenaktie mit starker Nachfrage

Volkswagen Long: 58-Prozent-Chance!

von Harald Zwick - 18.03.2021, 08:30 Uhr

Volkswagen hat die gefährlichsten Klippen namens globale Pandemie-Maßnahmen und Dieselgate umschifft und startet mit stärkerem Commitment als viele Konkurrenten in das Elektrozeitalter. Nach dem rasanten Anstieg diese Woche wäre auch eine kurze Konsolidierung nicht außergewöhnlich.

Aus Sicht der Technologieinsider verstärkt Volkswagen wie kaum ein anderer etablierter Hersteller die Elektrifizierungsstrategie und profitiert dabei stärker als die deutlich kleineren Hersteller in Europa und den USA von Synergien aufgrund seiner vielen Marken. Volkswagen kündigte bei Vorlage der Zahlen zum Jahr 2020 am vergangenen Dienstag eine umfassende Plattformstrategie an. Alle Fahrzeuge sollen weitgehend auf einheitlichen technischen Grundlagen basieren. Damit weiten die Wolfsburger ihr bereits bestehendes Plattformprinzip auf Technologien wie Software, Batterien und das Laden von Elektroautos aus. Ziel sind Kostenvorteile zwischen den einzelnen Marken des Konzerns.

Zum Chart

Europas größter Autobauer ist gemessen an seinem KGV 2020 von 8,65 noch immer eine der günstigsten Aktien im Dax. Diese Position wird trotz eines Kurszuwachses von 186 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten gehalten (ab dem Tief im Sell Off Mitte März 2020). Der moderate Kursanstieg seit November 2020 ist diese Woche bis dato in eine Kaufpanik umgeschwenkt. Der Kurs der Vorzugaktie ist mit 230,80 Euro mittlerweile so hoch wie zuletzt im Mai 2015. Ein Grund ist die bedingungslose Ausrichtung des Konzerns an Erfolgsfaktoren, die Tesla in lichte Höhen gebracht hat. Gelingt Volkswagen dieser Spagat zwischen Rückbau der Verbrenner-Technologie bei gleichzeitigem Hochfahren der Batteriegetriebenen Einheiten kombiniert mit Selbstfahr-Steuerung, sind höhere KGVs im Bereich des Möglichen. Bei erwarteter Zunahme des Gewinns durch die Post Corona Wirtschaft, sind ein weiterer Anstieg und die Bildung eines neuen All Time Highs bei 262,45 Euro denkbar.

Volkswagen AG Vz. (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 229,91 // 262,45 Euro Unterstützungen: 197,49 // 175,35 Euro

Fazit

Volkswagen hat die gefährlichsten Klippen namens Pandemie-Maßnahmen und Dieselgate umschifft und startet mit stärkerem Commitment als viele Konkurrenten in das Elektrozeitalter. Nach dem rasanten Anstieg diese Woche wäre auch eine kurze Konsolidierung nicht außergewöhnlich. Die Zeichen stehen aber auf Anpassung des KGVs an den Schnitt der Autoindustrie. Die Folge wäre ein weiteres Aufholpotenzial.

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie von Volkswagen bis auf 265 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JJ167L) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 41% und dem Ziel bei 265,00 Euro (4,32 Euro beim Optionsschein) bis zum 18.05.2021 ist eine Rendite von rund 58 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 204,90 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 56 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,04 zu 1, wenn bei 204,90 Euro (1,20 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: JJ167L

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 2,95 - 2,97 Euro

Emittent: JP Morgan Basispreis: 240,00 Euro

Basiswert: Volkswagen AG Vz.



akt. Kurs Basiswert: 230,80 Euro Laufzeit: 17.12.2021

Kursziel: 4,32 Euro Omega: 4,31

Kurschance: + 58 Prozent Quelle: JP Morgan

