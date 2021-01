Volkswagen liegt in Norwegen vorn

1. TUI (WKN TUAG10)

Stark gefragt unter Stuttgarter Anlegern sind weiterhin die Bezugsrechte auf die TUI-Aktie. Die Papiere notieren zum Mittag gut 10% im Plus. Weitere Informationen zu den TUI-Bezugsrechten finden Sie übrigens in unserem neuen Video auf YouTube.



2. Aldeyra Therapeutics (WKN: A111X8)

Unter den meistgehandelten Werten auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist auch die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens Aldeyra Therapeutics. Die Aktie notiert nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung gut 4% fester. Die erwarteten Erlöse von ca. 65 Millionen US-Dollar sollen in die Weiterentwicklung des Geschäfts investiert werden.



3. Volkswagen (WKN: 766403)

Als Umsatzspitzenreiter an der DAX-Spitze finden sich heute die Papiere des Wolfsburger VW-Konzerns wieder. Die Aktie legt um über 2,5% zu und notiert bei fast 150 Euro pro Stück. Das Unternehmen sorgte vor einigen Tagen für positive Schlagzeilen; so ist der Konzern in Norwegen, Europas größten Markt für Elektromobilität, vor Tesla Marktführer. Das skandinavische Land gilt als wichtiger Markt, da dort die Elektromobilitäts-Quote europaweit am höchsten ist.