Volkswagen: Der letzte Trade hat kurz funktioniert! Neue Zocker-Chance!

Am 01. Juni hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service eine Trading-Chance mit VW offeriert. Diejenigen, die unserem Einstiegskurs mit dem vorgeschlagenen Zertifikat gefolgt sind, konnten einen Tagesgewinn von bis zu 35% machen. Man musste allerdings gut aufpassen und wer zu spät hingesehen hat, konnte am 02. Juni noch 10-15% Tagesgewinn mitnehmen. Das ist auch nicht schlecht, aber wir hatten uns etwas mehr vorgestellt. Am Dienstag ging es wieder bergab und wer unserer Trading-Strategie nicht nachgekommen ist auch kleine Gewinne mitzunehmen oder mindestens gut abzusichern, konnte sehen, wie sich der gesamte Gewinn wieder in Luft auflöste. Der Kurs bewegt sich wieder in Richtung des Tiefs vom 31. Mai mit einem Kurs von 133,75 Euro. Die Unterstützung bei 136,65 Euro ist allerdings durchbrochen worden und es ist nicht sicher, ob es vor oder bei 133,75 Euro wieder eine Gegenwehr nach oben gibt.



Was als Unterstützung dienen könnte, wäre allerdings die untere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals seit Juli 2016. Falls das passiert, gäbe es innerhalb des Trendkanals viel Luft nach oben, die nur durch einen Widerstand bei 141,55 Euro gestört werden könnte. Bei einer Gegenwehr ist ein starker Gewinn mit einem Hebel-Produkt drin.