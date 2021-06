Volkswagen: Zahlen stimmen optimistisch!

Die Analysten der NordLB haben das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen nach Vorlage der Absatzzahlen von 270 auf 280 Euro angehoben und die Bewertung auf BUY belassen. Corona ist zwar noch nicht überwunden, aber die Auslieferungszahlen sind überaus gesund, so die Experten in einer am vergangenen Freitag veröffentlichten Studie. Nach einem sehr starken April habe der Autobauer auch im Mai infolge der schwachen Vorjahreszahlen ein mehr als deutliches Auslieferungsplus erzielt. Eine Normalisierung der Verkaufszahlen auf Vorkrisenniveau sowie Nachholkäufe dürften dem Konzern in den nächsten Monaten weiteren Auftrieb geben. dpa-AFX

