Volkswagen: Wie wär's mal wieder mit einem heißen Zocker-Trade?

Mit Volkswagen hatten wir in den letzten Monaten schon mehrmals einen Treffer mit einem „heißen Zertifikat“ melden können; allerdings musste man meist gut aufpassen, denn es ging hin und wieder schnell wieder bergab. Seit dem letzten Hoch bei 136,00 Euro am 13. Juni verlor die Aktie wieder bis 130,15 Euro und diese Marke wurde danach auch noch zweimal getestet. Auch im April gibt es ein Tief bei 131,15 Euro und es könnte sein, dass die Bullen in dieser Größenordnung immer wieder aktiv werden. Am 19. Juni und 20. Juni gab es Tageshochs bei gut 133,00 Euro und diese Marke wurde am Donnerstag übersprungen, was man als ein gutes Zeichen werten könnte.



Der Kurs hat die 200-Tage-Linie erreicht und die könnte jetzt eine Hilfe für weitere Kursgewinne sein. Die Chartindikatoren sind im positiven Bereich und was jetzt noch fehlt, sind höhere Umsätze.