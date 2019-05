Am 25.04. hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit Volkswagen hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: „Volkswagen: „Heißer Trade“ gefällig?“ In diesem Artikel hatten wir u. a. geschrieben: „Volkswagen könnte die Tiefs hinter sich gelassen haben, denn wenn man sich den Chart ab Ende März anschaut, sieht man einen sehr schönen Aufwärtstrend, der nach einem kleinen Rücksetzer an einer entscheidenden Stelle angekommen ist. Im Bereich um 154,00/155,00 Euro liegt eine Unterstützung, die man als haltbar ansehen kann und wenn man diese Marke als Absicherung wählt, könnte man einen Trade wagen.

Außerdem war der Ausbruch aus einer über mehrere Monate anhaltenden Seitwärtsphase gelungen und wenn es sich nicht um einen Fehlausbruch handelt, sollte das ein gutes Zeichen sein. Auch die gleitenden Durchschnittslinien für 100- und 200 Tage liegen deutlich unter dem Tageskurs und beide Linien zeigen in Richtung Norden.“

Wieder ein Volltreffer!

Diejenigen, die mit dem Hebel-Produkt dabei sind, konnten den guten Gewinn von rund 60% in nur 3Tagen einsammeln oder mindestens in der Gewinnzone absichern. Es sieht noch gut aus und jetzt wird sich am Widerstand entscheiden, wie es weitergeht.

RuMaS Express-Service: Maximum Aktien- und Hebel-Zertifikate-Tipps!

Wir haben eine sehr hohe, ja sogar außerordentlich hohe Erfolgsquote mit unserer Trading-Strategie mit Einstiegskursen und so etwas spricht sich rum!

Wo wir einen Einstiegskurs sehen, welches Kursziel wir für diesen Trade anbieten und welches Hebel-Zertifikat wir vorschlagen – erfahren Sie nur im RuMaS Express-Service!

Auf vielfachen Wunsch bieten wir ab sofort unsere beliebten Premium-Angebote RuMaS Express-Service und RuMaS Trading-Tipps auch mit einer Laufzeit von zwölf Monaten an. Sie sparen bis zu 60 Euro und wenn Sie bis zum 15. Mai buchen, erhalten noch einen satten Rabatt für die Kombi obendrauf.