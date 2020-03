Volkswagen – Technisch weiter abwärts

Die aktuelle Krise hervorgerufen durch das Corona-Virus hat alle Sektoren erfasst, insbesondere Automobilhersteller leiden vergleichsweise sehr stark unter den aktuellen Marktbedingungen. Daran dürfte sich auf Sicht der nächsten Monate auch kaum etwas ändern, bei der Volkswagen-Aktie droht nach technischen Maßstäben noch ein zweistelliger Kurssturz.

Ein Blick auf den langfristigen Kursverlauf offenbart Anfang 2015 noch einen stolzen Kurswert von 262,45 Euro, anschließend stürzte die Aktie auf 86,36 Euro im Zuge der Dieselaffäre abwärts. Aber noch im selben Jahr startete eine Gegenbewegung und drücke das Vorzugspapier von Volkswagen bis Anfang 2018 auf ein Erholungshoch von 192,46 Euro aufwärts. Weitere Kursgewinne konnten nicht mehr eingefahren werden, die Aktie von Volkswagen schlug zunächst eine Seitwärtsphase zwischen den Marken von 131,44 und 192,46 Euro. Zu Beginn dieses Jahres schlug die zweite Krise zu und trieb das Wertpapier sogar unter die Verlaufstiefs aus der Dieselkrise aus 2015 abwärts. Aus technischer Sicht sind aber noch sehr viel größere Abschläge möglich, zumal sich auch die Fundamentaldaten für Fahrzeughersteller rund um den Erdball massiv eingetrübt haben und eine rasche Besserung nicht in Sicht ist.

1-2-3-Korrektur gestartet

Die Rechnung ist vergleichsweise einfach, nach der ersten Verkaufswelle in 2015, der anschließenden Erholung zurück auf 192,46 Euro, folgt nun die zweite abwärts gerichtete Korrekturwelle. Diese hat immer tiefere Tiefs, als das vorausgegangene zur Folge. Rechnerisch ergibt sich für die Volkswagen-Aktie Abschlagspotenzial zunächst in den Bereich von rund 70,00 Euro, bei anhaltender Kursschwäche könnten sogar noch einmal die Verlaufstiefs aus 2010 um 60,00 Euro angesteuert werden. Hierbei könnte man bei einem nachhaltigen Schlusskurs unterhalb von 86,36 Euro auf die Idee eines fortgesetzten Short-Engagements kommen. Die Volatilität an den Aktienmärkten dürfte jedoch weiterhin hoch bleiben, entsprechende Stopp-Marken sind großzügig von dem aktuellen Kursstand anzusetzen. Für den Fall einer Stabilisierung um 100,00 Euro, könnte ein Rücklauf zurück an die Widerstandsmarke bestehend aus dem 200-Monats-Durchschnitt um 118,39 Euro erfolgen. Diese hat sich in dem letzten großen Ausverkauf in 2015 als prägnante Unterstützung erwiesen. Eine Garantie ist das jedoch nicht, eine weltweite Rezession und damit weiter fallenden Notierungen sind stark anzunehmen.

Widerstände: 86,36; 90,85; 92,70; 94,55; 98,28; 100,00 Euro

Unterstützungen: 82,90; 81,80; 80,00; 76,16; 71,50; 68,50 Euro

Betrachtungszeitraum: 25.07. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0007664039

