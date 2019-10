Volkswagen: Sind als nächstes die Bären am Zug?

Seit über einem Jahr geht das so: Die im DAX notierte Volkswagen Vorzugsaktie sieht kräftige Rallyes, denen aber schnell die Luft ausgeht. Und bislang war es das jetzt erreichte Kurslevel, das für die Bullen das Ende der Fahnenstange bedeutete. Für risikofreudige Anleger entsteht daraus eine hochspekulative Trading-Chance auf der Short-Seite, für die wir Ihnen heute einen Endlos Turbo Short-Optionsschein vorstellen.

Dass sich ausgerechnet die Volkswagen-Aktie im Vergleich zu den gegenüber Mitte Oktober 2018 deutlich unter Druck geratenen anderen deutschen Autobauern und Zulieferern so gut hält liegt daran, dass zwar auch hier der Umsatz unter Druck steht, die Gewinnmarge aber stabil daherkommt. Die Auslieferungen lagen in der Kernmarke VW in den ersten neun Monaten des Jahres 2,3 Prozent unter denen des Vorjahreszeitraums, dafür gelang es aber, die Produktionskosten zu senken. Die Produktivität werde 2019 um über sechs Prozent stiegen, erklärte das Unternehmen Ende September. Dass der leichte Aufwärtstrend, den die Aktie seit fast genau einem Jahr vorweist, auch im Fall eines unter Druck geratenden Gesamtmarkts erhalten bleibt, ist daher wahrscheinlich. Aber:

Dieser nur leicht ansteigende Aufwärtstrend weist eine obere Begrenzung auf, bildet also einen Trendkanal (im Chart in Rot gehalten). Hinzu kommt, dass sich innerhalb des Trendkanals ein Seitwärtstrend ausgebildet hat (im Chart Schwarz). Die Aktie ist jetzt an der oberen Begrenzung des Seitwärtstrends angekommen, die obere Begrenzung des flachen Aufwärtstrendkanals wäre mit 167,33 Euro in Reichweite. Eine hochspannende Gelegenheit für eine antizyklische Positionierung.

Seitwärtstrends: Ein solcher Krug kann lange zum Brunnen gehen, bis er bricht

Richtig ist: Irgendwann wird dieser Trendkanal nach oben oder unten verlassen. Aber bis dahin macht derjenige Trader den besseren Schnitt, der jeweils nahe der Begrenzungslinien auf die Gegenseite wechselt. Und ein solcher Krug kann lange zum Brunnen gehen, bis er bricht. Der Vorteil eines antizyklischen Tradings ist dabei, dass man die Absicherung solcher Positionen aufgrund des "Käfigs" in dem sich der Kurs bewegt, gut fixieren kann, indem man einen Stop Loss platziert, der mit dem nötigen Sicherheitsabstand außerhalb der Handelsspanne liegt. Ein solcher Puffer ist nötig, denn wer genau hinsieht, erkennt, dass die Aktie nicht immer direkt am vorherigen Hoch oder Tief wieder gedreht hat.

Aber auch, wenn man diesen Abstand zum Stop Loss großzügig wählt, zeigt sich diese derzeitige charttechnische Konstellation mit einem guten Chance/Risiko-Verhältnis. Sollte die Aktie wieder wie zuvor das untere Ende der beiden Trendkanäle im Bereich 137/138 Euro ansteuern, wäre das ein Abwärtspotenzial von derzeit 27 Euro, während man den Stop Loss jetzt, da die Aktie in die obere Zone hinein gelaufen ist, in den Bereich um 172 Euro platzieren kann, also zum Schlusskurs des Dienstags ca. sieben Euro entfernt.

Fazit

Sehr risikofreudige Anleger könnten von diesem Szenario durch einen Endlos Turbo Short-Optionsschein (WKN SC80FW) mit einem Hebel von 5,86 überproportional profitieren. Läuft die Aktie die untere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals bei 138,20 Euro an, würde der Endlos Turbo Short-Optionsschein einen Kurs um 5,35 Euro erreichen, was einem Kursgewinn von 92 Prozent entsprechen würde. Zur Absicherung der Position wäre ein Stop Loss um 172 Euro in der Aktie zu überlegen, das wäre ein Level, der mit einem Sicherheitsabstand gegen kurzlebige Ausreißer nach oben außerhalb des Aufwärtstrendkanals liegen würde. Dieses Niveau würde etwa einem Kurs von 2,03 Euro im Turbo Short-Optionsschein entsprechen, woraus sich ein Chance/Risiko-Verhältnis von ca. 3,3:1 ergibt.

Volkswagen Vz (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 167,38 Euro Unterstützungen: 149,04 Euro (200-Tage-Linie) // 138,20 Euro // 136,98 Euro

Turbo Open End Short Optionsschein auf Volkswagen Vz. (Stand 15.10.2019 19:30 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: SC80FW

Typ: - akt. Kurs: 2,76/2,79 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 191,9914 Euro

Basiswert: Volkswagen Vz. KO-Schwelle: 191,9914 Euro

akt. Kurs Basiswert: 164,64 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 5,35 Euro Hebel: 5,86

Kurschance: + 92 Prozent Quelle: Société Générale

