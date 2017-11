Volkswagen, Siemens und Vonovia führen die DAX-Werte an

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Nach einem starken Handelsverlauf hat der Deutsche Aktienindex in der aufgrund des Reformationstages verkürzten Handelswoche gegenüber der Vorwoche 2 Prozent zugelegt und neue Allzeithöchststände markiert. Am Freitag verabschiedete sich der DAX bei einem Stand von 13.479 Punkten ins Wochenende.Am Montag herrschte an den Börsen aufgrund des Brückentages gespenstische Ruhe. Bei geringen Umsätzen lag der DAX am Handelsende 0,1 Prozent im Gewinn. Umso euphorischer verlief die Entwicklung am Mittwoch. Der DAX notierte auf Rekordniveau und machte einen Tagesgewinn von 1,8 Prozent. Besonders Automobilaktien waren sehr gefragt und haben den Aktienmarkt beflügelt. Zu einer Verschnaufpause mit einem Tagesverlust von 0,2 Prozent kam es am Donnerstag bevor der DAX am Freitag vor dem Wochenende nochmal um 0,3 Prozent zulegen konnte.Hervorragende Geschäftszahlen von Volkswagen haben den Aktienkurs beflügelt. Den Dieselskandal scheint der Automobilbauer gut weggesteckt zu haben. Im Wochenverlauf ging es um 12,3 Prozent nach oben. An der Börse notiert die Aktie auf Jahreshoch bei 162,95 Euro. Auch Siemens überzeugt mit einem Wochengewinn von 5,6 Prozent auf 124,20 Euro. Eine starke Performance von 5 Prozent haben auch die Aktien des Immobilienkonzerns Vonovia hingelegt.Weniger gut war dagegen die Performance bei Fresenius. Die Hurrikans in den USA belasten das Ergebnis von Fresenius. An der Börse ging es mit den Dividendenpapieren des Gesundheitskonzerns um 4,1 Prozent nach unten. Zum Handelsschluss notierte die Aktie bei 69,77 Euro. Bei ProSiebenSat.1 hält die Talfahrt weiter an. Bei einem freundlichen Aktienmarkt notiert die Aktie des Medienkonzerns als einziger Dividendentitel auf Jahressicht im Minus. Im Wochenvergleich ging es um 2,8 Prozent auf 28,87 Euro nach unten. Adidas geben um 1,8 Prozent auf 187 Euro nach.In der kommenden Woche startet die Berichtssaison in die heiße Phase. Nach einem erfolgreichen Start erwartet die Börse weitere Erfolgsmeldungen. Die deutsche Wirtschaft läuft momentan sehr gut und könnte den Aktienmärkten diesen Gefallen tun. Das würde für weitere Kursgewinne sprechen und den DAX schnell in Richtung 14.000 Punkte marschieren lassen. Momentan gibt es wenig Grund zur Sorge – sollte die positive Stimmung durch negative Unternehmensmeldungen eingetrübt werden, könnte sich aber auch schnell negative Stimmung breitmachen. Momentan spricht aber alles noch für eine Jahresendrally.