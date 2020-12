Volkswagen in der Schockstarre?

Auch wenn VW-Betriebsratschef vor Kurzem noch von einem Streit oder Machtkampf mit Konzernchef Herbert Diess nichts wissen wollte, so scheint der Konflikt zwischen den beiden Top-Managern doch wieder entflammt zu sein. Vor wenigen Tagen wollte sich Diess deshalb das Vertrauen des Vorstands in Form einer vorzeitigen Vertragsverlängerung sichern. Dazu ist es jedoch laut einem Bericht des „Handelsblatts“ nicht gekommen. Am Dienstag wurde Diess zwar laut Insidern zunächst als Vorstandsvorsitzender bestätigt. An der Laufzeit seines Vertrags habe sich aber nichts geändert und somit ist weiterhin nach jetzigem Stand sein Austritt für 2023 geplant.

Herbert Diess hat noch viel vor mit dem VW-Konzern und will zu diesem Zweck auch wichtige Personalien nach seinen Wünschen belegen. Vakant sind derzeit die Posten für die Chefposten in den Bereichen Einkauf und Finanzen. Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite scheinen dabei unterschiedliche Vorstellungen davon zu haben, wer für diese Stellen am besten geeignet ist. Das will der Konzernleitung so gar nicht in den Kram passen. Dem Betriebsrat warf Diess schon des Öfteren vor, durch eine Politik der Blockade wichtige Änderungen und Neuerungen im Konzern zu verhindern.

Aus internen Kreisen war zu hören, dass die Stimmung beim Aufsichtsratstreffen am Dienstag gedrückt gewesen sein soll. Die mögliche Vertragsverlängerung von Diess belastete wohl alle Anwesenden, die mit der aktuellen Situation mehrheitlich nicht zufrieden sind. Wie die weitere Zusammenarbeit im Konzern in Zukunft aussehen soll, darüber machen sich die Aufsichtsräte jetzt anscheinend noch einmal ganz grundlegend Gedanken. Die vielen Baustellen im VW-Konzern belasten derzeit auch den Aktienkurs, der schon seit Tagen in Richtung Süden segelt. Daran änderte sich am vergangenen Mittwoch nichts, als es um 0,66 Prozent abwärts auf 146,50 Euro ging. Die im November eroberte 150-Euro-Marke rückt damit langsam immer weiter in die Ferne.





