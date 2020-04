Volkswagen: Schlechte Neuigkeiten!

Schlechte Neuigkeiten auch bei Volkswagen: Der Wolfsburger Autohersteller verlängert wegen der Corona-Krise die seit 20. März geltende Produktionspause um weitere fünf Tage. Als Grund für diese Ausweitung gibt VW die weiter sinkende Nachfrage nach Fahrzeugen und fortwährende Probleme mit den Lieferketten an. Für die Volkswagen-Aktie geht es am Mittwoch daraufhin um rund 4,9 Prozent auf 100,10 Euro bergab. EUWAX

