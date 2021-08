Volkswagen mit Rebound

Volkswagen Long: 71 Prozent Chance!

von Harald Zwick - 26.08.2021, 08:30 Uhr

Volkswagen hat die Corona-Krise gut überstanden und markiert im ersten Halbjahr 2021 Rekordeinnahmen und einen optimistischen Ausblick für das verbleibende Jahr. Nur die anhaltende Halbleiterknappheit verhindert noch bessere Zahlen.

Volkswagen präsentierte am 29. Juli die Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2021. Dabei konnte der Konzern speziell durch den Beitrag von Audi und Porsche Rekordzahlen vermelden, die trotz Pandemie und Chipknappheit erreicht werden konnten. Die Zahlen waren damit sogar besser als im Rekordhalbjahr 2019. Obwohl sich der Mangel an Halbleitern in den nächsten Wochen noch einmal verschärfen wird, glaubt Volkswagen an ein durchgängig gutes Jahr 2021. Der Konzern erhöhte deshalb zusätzlich auch seine Jahresprognose. Nachdem herstellerübergreifend die gesamte Autoindustrie davon betroffen ist, sollten die Marktanteile relativ stabil bleiben. Die Marktteilnehmer warfen die Autowerte jedoch erneut aus den Portfolien, weil auch Toyota Produktionsbeschränkungen am 20. August melden musste.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Volkswagen hat am 13. Mai 2021 lehrbuchmäßig nach einer leichten Konsolidierungsphase an der Unterstützung bei 197,49 Euro wieder nach oben gedreht und ist leider beim erneuten Überwindungsversuch der 250 Euro Anfang Juni gescheitert. Stattdessen legte der Kurs erneut eine Konsolidierung bis unter den Support bei 197,49 Euro hin. Die Nachricht über die halbleiterbedingte Drosselung der Produktion sorgte für eine nicht nachhaltige Unterschreitung dieser Unterstützung. In den nächsten Tagen sollte sich entscheiden, ob der Support bei 197,49 Euro erneut eine Trendwende hervorruft oder die Konsolidierung aufgrund eventuell schlechter Vorgaben aus den USA fortschreitet und die Unterstützung bei 197,49 Euro erneut durchbrochen wird. Für die heutige Strategie wird darauf gewettet, dass sich der Kurs rund um die Marke bei 197,49 erneut dreht und sich danach wieder in Richtung des All Time Highs bei 250 Euro entwickelt.

Volkswagen AG Vz. (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 217,04 // 250,01 Euro Unterstützungen: 197,49 // 175,35 Euro

Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN MA5GRY) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Volkswagen-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 4,66 profitieren und das Ziel bei 230,00 Euro ins Auge fassen (7,18 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt dabei 20,8 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 183,51 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 2,53 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,8 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA5GRY

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,17 - 4,19 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 158,28 Euro

Basiswert: Volkswagen AG Vz. KO-Schwelle: 158,28 Euro

akt. Kurs Basiswert: 199,91 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 7,18 Euro Hebel: 4,66

Kurschance: + 71 Prozent Quelle: Morgan Stanley

