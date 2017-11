Volkswagen: Rally läuft ungebrochen weiter

Volkswagen: Aktie steigt auf 2-Jahreshoch

Mit einem erneut starken Handelstag reihte sich die Volkswagen-Aktie in die Gewinnerliste des DAX-Index ein und stieg zugleich auf ein frisches 2-Jahreshochs an. Auf Sicht der kommenden Monate präsentiert sich der Wert besonders jetzt interessant. Für risikofreudige Anleger stellen wir ein Faktor-Zertifikat Long auf Volkswagen vor.

Eine weiter hohe Nachfrage nach Fahrzeugen der Kernmarke und ein fast schon abgearbeiteter Abgasskandal wecken bei Investoren weiteres Begehren. Zudem stützen positive Nachrichten zur Profitabilität der Kernmarke mit Modellen wie Golf und Passat den Aufschwung des Wertpapieres, auch konnte das Management mit Großzulieferern bessere Konditionen aushandeln, das zusätzlich Gelder in die Kassen des Wolfsburger Autobauers spült. Aus technischer Sicht wurde mit dem jüngsten Kursanstieg eine mehrjährige Hürde zwischen 136,65 und 147,40 Euro nun per Wochenschlusskurs überwunden und weiteres Kurspotenzial auf Sicht der kommenden Monate freigesetzt. Aktien von Automobilherstellern gelten im Vergleich zu anderen Papieren aus dem DAX-Index nämlich noch als Nachzügler und besitzen schon allein aus diesem Grund einen gewissen Nachholbedarf, der sich in dynamischen Kurszuwächsen äußert und entsprechend auf der Long-Seite interessant erscheint.

Nächste wichtige Hürden gemeistert

Entscheidend für ein Folgekaufsignal war der Durchbruch über das Widerstandscluster aus den letzten Jahren zwischen 136,65 und 147,40 Euro. Damit hat sich das Wertpapier von Volkswagen jetzt nämlich weiteres Kurspotenzial an die nächst große Marke aus August 2015 bei 181,70 Euro freigekämpft und dürfte diese auch auf absehbare Zeit erreichen. Bis zum runden Kursniveau von 200,00 Euro ist es dann auch nicht mehr weit, das sogar noch in diesem Jahr erreicht werden könnte. Spätestens an dieser Stelle müssen sich Investoren jedoch mit Gewinnmitnahmen auseinandersetzen, bis dahin ist aber noch genug Luft nach oben. Mit einem Faktor-Zertifikat Long auf Volkswagen (WKN VS89MV) können kurzfristig orientierte wie risikofreudige Anleger, die von einer weiter steigenden Volkswagen-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 8 überproportional profitieren. Bei einem unerwarteten Rückfall der Notierungen mindestens unter das Niveau von 145,00 Euro scheint hingegen ein Ausstieg aus dem Zertifikat vorteilhaft. Abgaben zurück auf das Kursniveau von rund 135,00 Euro könnten dann rasch folgen.

Volkswagen VZ (Wochenchart in Euro) Tendenz: