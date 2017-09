Volkswagen: Put-Optionsschein moderat im Plus

Unsere vor einer Woche vorgestellte Optionsschein-Idee, mit der WKN CX2R8F auf eine fallende Volkswagen-Aktie zu setzen, notiert im Gewinn. An der Börse Stuttgart schloss der klassische Put-Optionsschein mit einem Basispreis von 130 Euro und einer Fälligkeit am 12.03.2018 gestern zum Geldkurs von 1,03 Euro und lag mit 8,4 Prozent im Plus. In der letzten Woche tendierte die Aktie von Volkswagen weiter nach unten und erreichte mit 124,75 Euro den tiefsten Stand seit Dezember. Eine Erholung scheint noch nicht in Sicht, denn erst mit dem erneuten Anstieg über den Widerstand bei 130 Euro sollte sich die Stimmung ändern. Wer seinen bisherigen Gewinn nun noch nicht mitnehmen, sondern in dieser spekulativen Position mit der Erwartung weiter fallender Notierungen investiert bleiben möchte, sollte beachten, dass dieser Optionsschein wertlos verfällt, wenn die Aktie am Bewertungstag in weniger als acht Monaten über dem Basispreis von 130 Euro notieren. Anderenfalls wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,1 ausbezahlt.

Volkswagen (Tageschart in Euro)

