Volkswagen: Die Nr. 1 im DAX attackiert Tesla

Was ist in den vergangenen Jahren nicht alles über unsere Automobilhersteller geschrieben worden. Man habe die aktuellen Trends verpasst, verspiele riesige Zukunftschancen und gefährde damit zahlreiche Arbeitsplätze. Und jetzt?

In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass Deutschland die USA – Tesla hin oder her – bei den Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen überholt hat. Die Zahl der Zulassungen ist hierzulande im vergangenen Jahr um 264 Prozent gestiegen. In China ging es lediglich um drei Prozent nach oben. Allerdings bewegen sich die Chinesen als klare Nummer eins noch auf einem deutlich höheren Niveau. Die ambitionierten Ziele der deutschen Hersteller zeigen sich aber auch in den gerade neu aufgestellten Prognosen des Volkswagen -Konzerns, die zu einer wahren Kursexplosion der Aktien geführt haben. Die im DAX notierten Volkswagen-Vorzüge sind im Wochenverlauf um bis zu 32 Prozent nach oben geschossen, bevor heute Gewinnmitnahmen einsetzten. Noch stärker konnten die mit Stimmrechten versehenen Stammaktien des Unternehmens Volkswagen zulegen, die seit Anfang März von knapp 200 Euro auf aktuell gut 335 Euro kletterten. Die Wolfsburger kämpfen nun jedenfalls mit SAP um den ersten Platz im DAX nach Marktkapitalisierung.

Die Vermögensverwalter von SIGAVEST freuen sich über die jüngste Entwicklung. Schließlich hatten Sie die VW-Aktie vor zwei Wochen schon neu in ihr Ende 2013 gestartetes wikifolio VV Aktien flexibel aufgenommen. Dabei verwiesen sie neben einem „interessanten Mix aus positiver Charttechnik und günstiger fundamentaler Bewertung“ auch darauf, dass der Konzern bei der E-Mobilität „im Aufholmodus“ sei. Nun liegen sie bei dem Titel bereits mit 24 Prozent im Plus, wodurch sich das Musterdepot bei einer Performance von insgesamt 130 Prozent den Allzeithochs nähert. Für den Autobauer zeichnen die Anlageprofis ein sehr optimistisches Zukunftsbild. Für sie steht fest, dass es aufgrund der Position von Volkswagen nur eine Frage der Zeit sein wird, bis man selbst Tesla überholt.

+128,7 % seit 04.11.2013

+110,5 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 17.153,25 investiertes Kapital

SIGAVEST DE000LS9BRZ4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 20142016201820200100200-100 Donnerstag, 30. Aug. 2018 +36,26 % DAX+38,25 % KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 12,1 Prozent Positive Nachrichten und ein vielversprechender Chart

Erst gestern Abend hat Thorsten Mosel ( coblenztrade ) bei VW für sein wikifolio Leitwolf Multi Konzept zugeschlagen. Trotzdem kann auch dieser Trader schon acht Prozent Buchgewinn verzeichnen. „Neu im Portfolio seit heute. Nachrichtenlage und Chart stimmen mich optimistisch“, postete Mosel als Begründung für seinen Einstieg. In dem breit gestreuten Depot ist die Aktie nun der fünftgrößte Titel.

Auch hier ist das jüngst markierte Allzeithoch nicht mehr weit entfernt. Seit dem Corona-Crash ist der Kurs um 170 Prozent gestiegen. Als Zielsetzung gibt der Trader „langfristig auskömmliche positive Renditen“ an. Zudem strebt er eine Reduzierung der Schwankungen an. Der Maximalverlust lag bislang bei 45 Prozent.

+163,9 % seit 19.09.2015

+163,9 % 1 Jahr

1,01× Risiko-Faktor

EUR 105.057,41 investiertes Kapital

coblenztrade DE000LS9HFX1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar2016201820200100200-100 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 19,7 Prozent Rationalität als Erfolgsfaktor

Christoph Klar ( SystematiCK ) handelt bei Volkswagen für sein wikifolio Trendfollowing Deutschland wie gewohnt völlig emotionslos nach festen Regeln und mit klar definierten Parametern bezüglich der Risiken: „Volkswagen besticht in den letzten Wochen durch eine enorm hohe relative Stärke und heute gelang dem Titel ein weiterer Ausbruch auf ein Mehrjahreshoch unter sehr starkem Volumen. Eine konstruktive Volumenakkumulation ist bereits seit Anfang November klar in dem Titel erkennbar, was dafür spricht, dass aktuell sehr viele institutionelle Anleger bei dem Titel zugreifen. Ich habe zunächst gut fünf Prozent des Startkapitals eingesetzt mit einem Stop Loss im unteren Bereich der engen Konsolidierungsphase der letzten Tage bei 190 Euro.“ Der Einstieg erfolgte am Dienstag zu Kursen von knapp über 200 Euro. Bei dem mittlerweile mit 85 Prozent oder 16 Prozent p.a. im Plus liegenden Portfolio liegt der maximale Verlust immer noch unterhalb der Marke von zehn Prozent. Das ausgeklügelte Risikomanagement scheint sich auszuzahlen.

+85,3 % seit 08.01.2017

+42,9 % 1 Jahr

0,86× Risiko-Faktor

EUR 1.123.340,22 investiertes Kapital

SystematiCK DE000LS9K4K3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 2018201920202021501001500-50 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 15,9 Prozent Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:

