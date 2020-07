Volkswagen Long: 27 Prozent Chance

Heute am Vormittag entscheidet sich, welche Richtung der Aktienkurs von VW einschlagen wird. Ein Teil der Marktteilnehmer waren vorsichtig und beförderten am gestrigen Handelstag den Kurs um rund 3 % nach unten. Dennoch sollten die Aktionäre im Laufe des heutigen Handelstages Einstiegskurse sehen, die in der Frist der nächsten Wochen Basis einer Long-Strategie sein können.

Heute präsentiert die Volkswagen AG ihre Ergebnisse für das erste Halbjahr 2020. Am gestrigen Tag musste die VW-Aktie bereits Federn lassen, nachdem BASF die Hoffnung auf schnelle Erholung dämpft. Vor allem die schwache Nachfrage der Automobilindustrie drückt die Erwartungen bei BASF. Neben der zu erwartenden Absatzschwäche durch die Coronakrise plagt VW auch der Umstieg in das Elektro-Zeitalter. Die Wolfsburger sind quasi davon abhängig, dass vor allem das Modell ID.3 ein Erfolg wird, nachdem der finanzielle Aderlass durch die Dieselaffäre VW an Manövrierfähigkeit gekostet hat. Die Marktteilnehmer haben ein durchwachsenes Q2 wahrscheinlich schon weitgehend eingepreist, doch die Aktionäre werden genau auf den Ausblick für das restliche Jahr achten. Ein „Daimler“-Effekt ist möglich, wenn auch Volkswagen die Marktteilnehmer mit einem besseren Ausblick überraschen kann.

Zum Chart

Der Widerstand bei 148,52 Euro scheint für den Aktienkurs von VW schwer zu überwinden zu sein. Am 21. Juli 20 drehte der Verlauf ein 2. Mal nach unten und bildet eine Konsolidierung aus, die am gestrigen Handelstag mit einem Tagesverlust von knapp 3% ihre Fortsetzung fand. Einige Marktteilnehmer erwarteten offensichtlich für heute ein enttäuschendes Ergebnis bei den Halbjahreszahlen und eventuell ein Ausbleiben der Prognose für die 2. Jahreshälfte. Heute im Laufe der Präsentation sehen wir auf jeden Fall Einstiegskurse, entweder weil sich der Kurs mit einem Gap nach unten „verbilligt“ oder weil die Zahlen besser sind, als gestern befürchtet. Im Falle einer positiven Überraschung wird der Widerstand bei 148,42 Euro mittelfristig überwunden werden. Ein realistisches Ziel wäre das Level bei 155 Euro.

Volkswagen (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

148,52 // 155,00 Euro

Unterstützungen:

135,28 // 124,58 Euro



Fazit

Heute am Vormittag entscheidet sich, welche Richtung der Aktienkurs von VW einschlagen wird. Die Marktteilnehmer waren vorsichtig und beförderten am gestrigen Handelstag den Kurs um rund 3 % nach unten.

Der Mini Future Long (WKN UZ24VW) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 2,15 von einem steigenden Kurs der Volkswagen Aktie zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 78,02 Euro (43,31 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 127,54 Euro an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 5,32 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 155 Euro liegen (8,07 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,7 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

UZ24VW

Typ:

Mini-Future Long

akt. Kurs:

6,38 – 6,39 Euro

Emittent:

UBS

Basispreis:

74,31 Euro

Basiswert:

Volkswagen

KO-Schwelle:

78,02 Euro

akt. Kurs Basiswert:

137,64 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

8,07 Euro

Hebel:

2,2

Kurschance:

+ 27 Prozent

Quelle: UBS



