Volkswagen: Kein guter Wochenauftakt!

Die Wolfsburger Autobauer blicken pessimistischer auf das kommende Geschäftsjahr. Volkswagen-Finanzchef Witter erklärte im Gespräch mit Analysten, man gehe für das Jahr 2020 davon aus, dass das Umsatzplus gegenüber 2016 nur noch bei 20 Prozent liege. Bis dato war man von einem Wachstum um 25 Prozent ausgegangen. Der geringere Umsatz schlage sich im kommenden Jahr auch auf den Gewinn aus: Bei einem angepeilten operativen Ergebnis von rund 18,25 Milliarden Euro rechnet VW mit etwa 27 bis 28 Euro Gewinn je Aktie – statt vormals rund 30 Euro je Aktie. EUWAX

