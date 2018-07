Volkswagen: Fallen die Zölle?

War das der Durchbruch, um die angedrohten Autozölle vom Tisch zu wischen? Nachbörslich reagierte der Aktienmarkt mit Freude auf die Ergebnisse aus dem Weißen Haus. Mit einem Mini Future Long könnte sich bei einer steigenden Volkswagen-Aktie eine Trend-Chance von 156 Prozent ergeben. Im Update: AB Inbev.

Börsianer kamen gestern und kommen heute ums Thema Handelsstreit nicht herum, denn gestern verhandelte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Weißen Haus über die Streitpunkte mit US-Präsident Donald Trump. Dabei gab es offenbar weitreichende Zugeständnisse Junckers, wie Diplomaten verkündeten. Die Kurse zogen an der Wall Street kurz vor Handelsschluss auf breiter Front an und auch der DAX tendierte nachbörslich deutlich nach oben. Zuvor war Trump auf die Idee gekommen, doch sämtliche Zölle, Hürden und Subventionen in den beiden Wirtschaftsräumen fallenzulassen. Möglicherweise konnte er sich hier weitreichend durchsetzen.

Trend intakt

Als Folge legten im Späthandel vor allem die Autowerte zu und könnten ihre steigende Tendenz aus Erleichterung heute fortsetzen. Somit könnte die Aktie von Volkswagen zu den großen Gewinnern zählen. Sie hatte seit Mitte Mai den übergeordnet bestehenden Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 142,80 und 190 Euro beschrieben werden kann, nach unten durchquert und sich zuletzt an der Unterseite aufgehalten, diese jedoch als eine Unterstützung bestätigt. Sollte die Autobranche von der Last der Handelshemmnisse befreit werden und Trump seine Drohungen, Zölle auf Autoimporte in die USA einzuführen, aufgeben, könnte die Aktie im Trendkanal nach oben streben.

Hohe Kursziele

Mögliche Kursziele finden sich in den Analystenkommentaren zur Aktie. Diese waren bereits zuvor durchgehend positiv ausgefallen. Vor einer Woche hatten die Analysten von Barclays ein Ziel von 210 Euro genannt. Einen Tag später bestätigte das Analysehaus Jefferies das gleiche Ziel und begründete, dass die Volkswagen-Aktie mit ihrem Chance-Risiko-Verhältnis aussichtsreicher sei als die meisten Wettbewerber. Zudem wies der zuständige Analyst daraufhin, dass es gelingen könnte, die Mehrheit am Nutzfahrzeughersteller Navistar noch in diesem Jahr ohne Kapitalerhöhung zu übernehmen. Bei Kepler Cheuvreux lag das Kursziel Anfang dieser Woche bei 222 Euro.

Neuer Vorstand

Personell stellte Volkswagen in dieser Woche weitere Weichen. In Wolfsburg folgt nach Herbert Diess nun Markus Duesmann, der dort in den Vorstand aufrücken soll. Aktuell ist der 49-Jährige bei BMW und seit 2016 im Vorstand für die Bereiche Einkauf und Lieferanten zuständig. Bei den Münchenern leitete der Diess-Vertraute ab 2007 erst den Bereich Formel-1-Antrieb, dann Fahrdynamik und Antrieb, nachdem er zuvor bereits bei Daimler beschäftigt war. Bei Volkswagen könnte Duesmann seine Tätigkeit aufnehmen, sobald er von BMW dafür freigestellt wurde. Eine entsprechende Vereinbarung soll laut den Angaben Volkswagens bereits unterzeichnet worden sein.

Volkswagen (Tageschart in Euro) Tendenz:

Volkswagen (Wochenchart in Euro)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 166,08 // 179,60 // 190,00 Unterstützungen: 142,80 // 141,54 // 138,60

Mit einem Mini Future Long (WKN UV07BB) können risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Volkswagen-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 4,5 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 15,4 Prozent. Der Einstieg in die spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte hier im Basiswert bei 145 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich ein Stoppkurs von 2,74 Euro. Ein Kursziel nach oben könnte sich bei einer steigenden Volkswagen-Aktie um 200 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 10 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: UV07BB

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 3,19 - 3,21 Euro

Emittent: UBS Basispreis: 117,510 Euro

Basiswert: Volkswagen KO-Schwelle: 123,385 Euro

akt. Kurs Basiswert: 150,00 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 8,24 Euro Hebel: 4,5

Kurschance: + 156 Prozent Quelle: Börse Frankfurt

