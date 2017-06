Volkswagen: Das Ding ist noch (oder wieder) heiß! Zocker-Trade voraus!

Am 22. Juni hatten wir im RuMaS Express-Service eine Trading-Idee mit Volkswagen angeboten. Die Überschrift unseres Artikels dazu lautete: „Volkswagen: Wie wär’s mal wieder mit einem heißen Zocker-Trade?“ Wir hatten als Einstiegskurs einen Schlusskurs vorgeschlagen, den die Aktie bisher nicht erreicht hat. Im Moment sieht es so aus, als ob das doch noch gelingen könnte. Wir hatten ja bereits mehrfach erwähnt, dass unsere Trading-Strategie mit Einstiegskursen für alle Risikoprofile richtig ist, man aber mit einem Anteil „Zockerblut“ auch bereits früher einsteigen kann, wenn der Kurs in die von uns prognostizierte Richtung läuft. Das erhöht zwar das Risiko und den Nervenkitzel, aber natürlich den Gewinn auch erheblich, wenn man mit einem Hebel-Zertifikat einsteigt.



Der Kurs hat sich gerade wieder knapp über die 200-Tage-Linie gelegt und das könnte ein gutes Zeichen sein. Außerdem wurde der kurzfristige Abwärtstrend seit Mitte Mai nach oben durchbrochen und die Umsätze sind leicht gestiegen. Alles Zeichen, die Optimismus verbreiten. Wo wir den nächsten Einstiegskurs sehen und welches Hebel-Zertifikat wir vorschlagen, erfahren Sie – wie immer - im RuMaS Express-Service. Wir belegen unsere Aussagen in jeder Woche mit dem Verweis auf die entsprechenden veröffentlichten Artikel und wer den RuMaS Express-Service abonniert hat, kann die von uns vorgeschlagenen Einstiegskurse und bei Hebel-Produkten die genannte WKN exakt nachvollziehen. Das gilt ebenso für RuMaS Trading-Tipps, die wir unseren Abonnenten an jedem Sonntag zukommen lassen. Übrigens: Bis zum 02. Juli können Sie als Neukunde eine Kombination aus Express-Service und Trading-Tipps zum Sonderpreis abonnieren.