Volkswagen (Daily) - Ein wichtiges Sprungbrett

Volkswagen (Daily)











































Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?





HSBC Trinkaus

& Burkhardt AG



Derivatives Public Distribution



Königsallee 21-23



40212 Düsseldorf



kostenlose Infoline: 0800/4000 910



Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)



Hotline für Berater: 0211/910-4722



Fax: 0211/910-91936



Homepage: www.hsbc-zertifikate.de



E-Mail: zertifikate@hsbc.de





Mit Autoaktien war in diesem Jahr bisher kein Staat zu machen. Im Fall der Volkswagen Vz.-Aktie schlägt sich dies u.a. in der Positionierung im „HSBC-Trendkompass“ nieder. Schließlich notieren die beiden objektiven Kriterien „Relative Stärke nach Levy“ und „Momentum“ jeweils unterhalb der Schlüsselgröße von 1. Aus charttechnischer Sicht befindet sich der Autotitel dennoch auf einen interessanten Level, denn die Kombination aus der 200-Tages-Linie und dem Aufwärtstrend seit Februar 2016 (akt. bei 133,36 EUR bzw. 132,31 EUR) markiert den Auftakt zu einer absoluten Kernhaltezone. Abgerundet wird die Bastion durch die Apriltiefs bei 130,45/20 EUR sowie diverse Fibonacci-Retracements in diesem Dunstkreis. Dank der Bodenbildung im Verlauf des RSI sowie der Rückeroberungdes langfristigen gleitenden Durchschnitts gewinnt eine Aufwärtsreaktion u. E. zunehmend an Konturen. Die Hochpunkte bei gut 146 EUR stecken dabei ein erstes wichtiges Erholungszielab, ehe das bisherige Jahreshoch 2017 (156,55 EUR) wieder ins Blickfeld rückt. Als Stopp auf der Unterseite können Investoren die o. g. Bastion bei gut 130 EUR heranziehen,wodurch ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis sichergestellt wird.