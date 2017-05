Volkswagen: Chance von 175 Prozent

Der VfL Wolfsburg hat den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga auf den letzten Drücker via Relegation geschafft. Obdessen dürfte die Stimmung in der Konzernzentrale von Volkswagen gut sein in diesen Tagen. Denn Volkswagen gehören 100 Prozent der Anteile an der VfL Wolfsburg-Fußball GmbH. Auch der Autokonzern scheint nach dem unseligen Dieselskandal den Abstiegskampf gemeistert zu haben. Obschon "Diesel-Gate" das Unternehmen aus dem DAX noch eine ganze Weile beschäftigen dürfte. So berichtete beispielsweise das "manager magazin", dass noch etwa 6 Mio. Diesel-Fahrzeuge umgerüstet werden müssen. Im ersten Quartal aber verdiente Volkswagen unter dem Strich 3,4 Mrd. Euro. Was im Vergleich zum Vorjahr eine beachtliche Steigerung von 43 Prozent bedeutet. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat gestern ihr Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktien von 209 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Conviction Buy List" belassen. Die Ergebnisverbesserung des Autokonzerns könnte schneller vonstatten gehen als der Markt derzeit noch erwarte, so die Einschätzung der Analysten.



Zum Chart. Seit Februar des vergangenen Jahres befindet sich die Aktie von Volkswagen in einem Aufwärtstrendkanal. Die untere Begrenzungslinie dieses Trendkanals verläuft derzeit bei etwa 128,50 Euro. Die Kurstiefpunkte des aktuellen Jahres bilden zudem in der Region von 130 Euro eine horizontale Unterstützung. Zuvor könnte bereits die 200-Tage-Linie bei aktuell 132,79 Euro unterstützend wirken. Mit einem Mini Future Long (WKN SE5PQQ) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden VW-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 3,1 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt aktuell 29 Prozent. Bitte beachten Sie: Der Einstieg in diese spekulative Position sollte stets mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs erfolgen. Dieser kann hier unterhalb des Aufwärtstrendkanals im Basiswert bei 128,05 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 3,61 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel für die VW-Aktie kann um 215 Euro liegen. Das Chance-Risiko-Verhältnis bei dieser Trading-Idee beläuft sich somit auf 9,2 zu 1.

Tageschart: Volkswagen Vz. (in Euro)