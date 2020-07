Volkswagen-Call wird gekauft

Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Kauf- und Verkaufsorders ist heute in einem Call-Optionsschein (WKN MC6SS1) auf Netflix zu verzeichnen. Der Konzern vermeldete gestern frische Quartalszahlen. Der Gewinn je Aktie betrug 1,59 US-Dollar, Marktteilnehmer hatten mit 1,82 US-Dollar gerechnet. Insgesamt konnte Netflix weltweit 8,26 Millionen neue zahlende Kunden gewinnen. Die Anleger reagierten enttäuscht auf die Quartalszahlen und schicken die Netflix-Aktie um 6,68% auf 430,85 Euro in den Keller.





Bei den Knock-out-Produkten kaufen die Stuttgarter Derivateanleger heute massiv einen Knock-out-Call (WKN VP3XMB) auf die Volkswagen-Vorzugsaktie. In dieser Woche haben die Analysten von Goldman Sachs das Kursziel für die Aktie von 165 Euro auf 168 Euro heraufgesetzt. Die Empfehlung bleibt auf „Buy“. Am 30. Juli meldet der Konzern zudem seine Ergebnisse für das zweite Quartal.Auf den E-Mobiltität Wasserstoff Index Europa kaufen die Anleger in Stuttgart heute einen Knock-out-Call (WKN MA0LP9). Der Index hat im laufenden Jahr um beinahe 138% zugelegt. In dem Index sind unter anderem Linde und Air Liquide mit 15% gewichtet. Aktuell notiert der E-Mobiliät Wasserstoff Index bei 339,22 Punkten.

