Volkswagen: Aktie kommt unter die Räder!

Auch Volkswagen kam am Mittwoch deutlich unter die Räder: Die Aktie wurde rege gehandelt, verlor jedoch über 10 Prozent und notierte damit bei etwa 87,20 Euro. Auch VW kündigte an, die Produktion in Deutschland und Europa für zunächst zwei bis drei Wochen ruhen zu lassen. Schlechte Nachrichten gab es für VW und Daimler obendrein noch von der Statistik: Im Februar sank die Zahl der Neuzulassungen in Europa um 7,4 Prozent – die Unsicherheit der Verbraucher wächst. EUWAX

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.