Volkswagen: Aktie kämpft um eine Trendwende!

Volkswagen VZ (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Insgesamt erlebte der deutsche Aktienmarkt in den vergangenen Handelstagen einen deutlichen Dämpfer und fiel etwas zurück, darunter auch das Wertpapier der Volkswagen Gruppe. Dennoch ist das übergeordnete Kaufsignal weiter aktiv, sodass der kurzfristige Pullback bald wieder in steigende Kursnotierungen übergehen könnte und das zuletzt vorgestellte Faktor Zertifikat Long auf Volkswagen (WKN VS89MV) folglich in die Gewinnzone zurückkehren dürfte. Unserer Auffassung nach kann die Long-Strategie daher weiter verfolgt werden.