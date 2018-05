Volkswagen-Aktie: VW-Konzern steht robust da - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Trotz Unruhen an der Unternehmensspitze, drohender Fahrverbote oder Diesel-Desaster startet Volkswagen (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) solide ins laufende Jahr, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.

Im 1. Quartal seien die Umsatzerlöse dank der Rekord-Auslieferungszahlen um 3,6% auf EUR 58,2 Mrd. gestiegen (ggü. 56,2 Mrd. im Vorjahresquartal). Die Auslieferungen an Kunden würden um 7,4% auf 2,7 Mio. Fahrzeuge steigen (2,5 Mio. im Vorjahresquartal). Das operative Ergebnis sei jedoch um 3,6% auf EUR 4,2 Mrd. gesunken (ggü. EUR 4,4 Mrd. im Vorjahresquartal). Der moderate Rückgang sei auf eine sich negativ auswirkende Änderung des Ausweises der Bewertung von Derivaten (IFRS 9) zurückzuführen. Ohne diesen speziellen Effekt habe das bereinigte Ergebnis leicht über Vorjahr gelegen, berichte der Automobilhersteller in seiner Pressemitteilung.

Unter den einzelnen Marken habe Skoda hervorgestochen: Das operative Ergebnis sei um 5,3% auf EUR 437 Mio. gestiegen (ggü. EUR 415 Mio. im Vorjahresquartal). Seat habe sich sogar um 51,4% gegenüber dem Vorjahresquartal verbessert. Im 1. Quartal sei das operative Ergebnis bei MAN Nutzfahrzeuge um EUR 10 Mio. auf EUR 83 Mio. gesunken, aufgrund des starken Wettbewerbs und höheren Aufwendungen für Forschung und Entwicklung. Die Kernmarke VW habe das Betriebsergebnis leicht um EUR 10 Mio. auf EUR 879 Mio. ggü. dem Vorjahresquartal gesteigert. Gründe seien der harte Wettbewerb, Wechselkurseffekte und Vorleistungen für neue Produkte, vor allem bei der Umsetzung der Elektrooffensive gewesen.

Mit den Folgen des Abgas-Skandals mit Millionen manipulierten Autos und der Diskussion über Fahrverbote habe VW zu kämpfen, aber zumindest finanziell habe die Diesel-Affäre im 1. Quartal keine Folgen gehabt. "Der Volkswagen-Konzern steht wirtschaftlich robust da", habe der neue CEO Herbert Diess betont. Jetzt gehe es darum, "diesen Kurs kraftvoll und fokussiert fortzusetzen - denn auch das Veränderungstempo in unserer Industrie nimmt weiter zu". Diess habe erklärt: "Unser Ziel ist, den Volkswagen-Konzern in Sachen Ertragsstärke, Innovationskraft und Nachhaltigkeit zu einem der führenden Unternehmen unserer Industrie zu machen. Das Quartalsergebnis belegt, dass wir auf dem richtigen Weg sind." VW habe Mitte April überraschend den Vorstand umgebaut: Der zuvor nur für die Marke VW zuständige Diess habe den bisherigen CEO Matthias Müller abgelöst.

Für 2018 erwarte der Konzern, dass die Auslieferungen an Kunden den Vorjahreswert moderat übertreffen würden. Herausforderungen würden sich aus dem konjunkturellen Umfeld, der steigenden Wettbewerbsintensität, volatilen Wechselkursverläufen sowie der Dieselthematik ergeben. Der Umsatz 2018 solle um bis zu 5% steigen, die operative Rendite solle zwischen 6,5% und 7,5% liegen (im 1. Quartal 2018 habe sie bei 7,2% gelegen).

Die VW-Vorzugsaktie wird aktuell bei EUR 174,64 (22.05.2018) gehandelt, so die Bank Vontobel Europe AG. Das Jahreshoch habe bei EUR 184,18 gelegen (22.01.2018). Das Jahrestief habe bei EUR 122,71 gelegen (31.08.2017). Bei Bloomberg würden 25 Analysten die Aktie auf "kaufen", drei auf "halten" und vier auf "verkaufen" setzen. Bloomberg Analysten würden aktuell ein zwölf-Monats-Kursziel von EUR 203,48 setzen. (Ausgabe vom 22.05.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

Kurzprofil Volkswagen AG:

Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.

Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2017 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,741 Millionen (2016: 10,297 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,1 Prozent.

In Westeuropa stammen 22,0 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2017 auf 231 Milliarden Euro (2016: 217 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 11,6 Milliarden Euro (2016: 5,4 Milliarden Euro).

Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.

In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.

Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.

Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in 11 Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 120 Fertigungsstatten. 642.292 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 44.170 Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (23.05.2018/ac/a/d)