Volkswagen-Aktie: Berg- und Talfahrt - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":



Die Aktionäre von Volkswagen (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) durchleben derzeit ein Wechselbad der Gefühle, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.



Operativ sei der größte Autokonzern der Welt voll auf Kurs: Mit 927.200 verkauften Fahrzeugen im April seien die Auslieferungen des Konzerns um 10,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Seit Jahresbeginn seien schon mehr als 3,6 Mio. Fahrzeuge an Kunden übergeben worden - ein Plus von 8,1 Prozent. "Zu Beginn des zweiten Quartals setzt der Volkswagen Konzern den Aufwärtstrend fort", habe Fred Kappler, Leiter Konzern Vertrieb der Volkswagen Aktiengesellschaft gesagt.



Gute Nachrichten seien zuletzt auch aus China gekommen: Das Reich der Mitte habe eine deutliche Senkung der Importzölle auf PKW von derzeit 25 Prozent auf nur noch 15 Prozent angekündigt. Von der Entscheidung dürften auch deutsche Autobauer profitieren. Schließlich stelle die Maßnahme eine deutliche Entlastung dar. Der Zoll von 25 Prozent auf Autos, die nach China importiert würden, werde bereits seit rund zehn Jahren erhoben. Die Verkäufe in China seien ein wichtiger Umsatzbringer für Autokonzerne wie Volkswagen. Entsprechend stark habe die Aktie als Reaktion auf die Meldung zulegen können.



Allerdings sei ein Teil der Kursgewinne schon wieder aufgezehrt worden. Denn wenige Tage nach der Ankündigung Chinas, die Einfuhrzölle zu senken, drohe nun ein herber Rückschlag für die hiesige Industrie: US-Präsident Donald Trump lasse Zölle auf ausländische Autos prüfen. Das US-Handelsministerium habe im Auftrag Trumps eine Untersuchung eingeleitet, ob Importe von Fahrzeugen Belange der nationalen Sicherheit der USA berühren würden. Denselben Schachzug habe der US-Präsident zuvor schon bei den Strafzöllen für Stahl und Aluminium angewandt. Börsianern zufolge wäre vor allem VW davon betroffen, weil die Wolfsburger viele Fahrzeuge für den US-Markt in Mexiko produzieren würden.



Die Gemengelage aus einer guten operativen Entwicklung einerseits und möglichen internationalen Handelsbeschränkungen andererseits lasse weiterhin keine klare Richtung für die DAX-Aktie erkennen. Hinzu kommen die anhaltenden Probleme im Zusammenhang mit der Diesel-Affäre, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 21/2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:163,04 EUR +0,32% (30.05.2018, 12:39)Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:163,22 EUR +0,59% (30.05.2018, 12:55)ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:DE0007664039WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:766403Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:VOW3Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:VO3NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:VLKPFDer Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2017 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,741 Millionen (2016: 10,297 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,1 Prozent.In Westeuropa stammen 22,0 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2017 auf 231 Milliarden Euro (2016: 217 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 11,6 Milliarden Euro (2016: 5,4 Milliarden Euro).Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in 11 Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 120 Fertigungsstatten. 642.292 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 44.170 Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (30.05.2018/ac/a/d)