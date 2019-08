Volks- und Raiffeisenbanken stehen vor großen Problemen

Frank Schäffler sprach mit Banken intern („Bi“) über die großen Probleme, die auf Sparkassen und Volksbanken hierzulande zukommen, falls die EZB ihre Geldpolitik lockern sollte (vgl. ‚Bi‘ 31/2019).Frank Schäffler/FDP: „Das ist zunehmend eine große Belastung für die Banken in Deutschland. Insbesondere für Volks- und Raiffeisenbanken sowie Sparkassen, die vom Zinsüberschuss leben, wird es künftig zunehmend schwierig. Insbesondere, wenn die Zentralbank die Einlagefazilität weiter verteuert.“Schäffler: „Die Nullzinspolitik der EZB dient ja gerade dazu, die vielen Zombiebanken in Südeuropa am Leben zu erhalten. Ihre freie Liquidität wird zum Ankauf von Staatsanleihen des eigenen Landes genutzt, daher spielt die Einlagefazilität dort nicht die dominierende Rolle.“Lesen Sie das komplette Interview unter https://bit.ly/33iFMHD