Volatilitätsproduzenten

Krux der Politik



Diese starken Unsicherheiten zeigen die Krux, die mit einer immer dominanter werdenden Politik verbunden ist. Wir wollen hier gar nicht in das allseits beliebte Trump-Bashing einsteigen, weil wir – wie wohl das Gros der Kommentatoren – die Hintergründe der einzelnen Schachzüge beider Seiten im Handelskonflikt nicht kennen; nicht kennen können. Die Medien sind in diesem Spiel nichts weiter als Zaungäste, die sich von dem ernähren müssen, was an Krümeln vom Verhandlungstisch fällt bzw. was ihnen von der einen oder anderen Seite bewusst vor die Füße geworfen wird. Das Problem ist ohnehin grundsätzlicher: Der Staat, so heißt es, sei ein unproduktiver Sektor. Das freilich stimmt so nicht ganz, denn er produziert Volatilität – und das reichlich! Diese Volatilitätssteigerung findet sich eigentlich immer, wenn Entscheidungen nur noch von einigen wenigen großen Spielern getroffen werden, etwa bei Kapitalsammelstellen, die ein Heer von Kleinanlegern ersetzt haben. Aber dort, wo hoheitlich und mit „unendlich“ tiefen Taschen gehandelt wird – also bei Regierungen und Notenbanken –, ist der Einfluss noch um ein Vielfaches wirkmächtiger.