Volatilität – Risiko ist berechenbar

Kaum eine Börsenkennziffer ist von so vielen Mythen umgeben wie die Volatilität. Als Stressindikator oder Angstbarometer wird sie auch gern bezeichnet. Für die meisten Anleger ist sie mit etwas Negativem verbunden. Und das nicht ganz zu Unrecht.

Denn die Volatilität ist ein Maß für das Risiko. Doch was genau verbirgt sich hinter der sogenannten Vola? Rein mathematisch betrachtet ist sie die Standardabweichung der positiven und negativen Schwankungen eines Parameters um seinen Mittelwert innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Oder anders ausgedrückt: Die Volatilität ist eine Kennzahl für die Häufigkeit und Intensität der Preisschwankungen eines Wertes, zum Beispiel einer Aktie, innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Je stärker der Kurs nach oben oder unten ausschlägt, umso höher die Volatilität.

Hohe Vola in Krisenzeiten

Wie bereits angedeutet, ist es bei der Ermittlung der Volatilität unerheblich, in welche Richtung die Kurse ausschlagen. Wie die Vergangenheit allerdings zeigt, steigt die Volatilität meistens dann an, wenn es an den Märkten zu Kursverlusten kommt. Denn diese treten in der Regel vehement und ruckartig auf. Jüngstes Beispiel dafür ist die Corona-Krise. Diese traf die Aktienmärkte im Frühjahr mit voller Wucht. Besonders in den ersten beiden März-Wochen stürzten die Kurse mit Hochgeschwindigkeit in den Keller. Parallel dazu schnellte die Volatilität in fast nie da gewesene Höhen. In den Monaten danach, als sich die Märkte wieder beruhigten, begann sich auch die Volatilität wieder zu normalisieren. Das hat damit zu tun, dass Aufwärtsbewegungen in der Regel weniger dynamisch verlaufen als Korrekturphasen. Ein Anstieg der Schwankungsintensität ist häufig auch im Vorfeld von Ereignissen mit hoher Marktrelevanz zu beobachten, wenn die Nervosität besonders groß ist.

Vola ist nicht gleich Vola

Und was ist der Unterschied zwischen der historischen und der impliziten Volatilität? Erstere beschreibt die tatsächlich eingetretenen, also die bereits in der Vergangenheit liegenden Schwankungen. Von größerer Bedeutung ist dagegen die implizite Volatilität, denn sie drückt die Erwartung des Marktes bezüglich künftiger Kursschwankungen aus. Wichtig ist sie vor allem deshalb, weil sie ein entscheidender Faktor bei der Bestimmung von Optionspreisen ist. Der VDAX®-New etwa misst die implizite Volatilität für den DAX® – und zwar auf Basis der an der Terminbörse Eurex gehandelten Optionen auf den deutschen Leitindex:

Da die meisten Zertifikate eine Optionskomponente beinhalten, spielt die implizite Volatilität auch hier bei der Preisbildung eine wichtige Rolle. Beispiel Discount-Zertifikate. Ohne auf die konkreten Zusammenhänge einzugehen, gilt hier folgende Faustformel: Je höher die erwartete Schwankungsintensität des zugrunde liegenden Basiswertes, umso höhere Discounts können vom Emittenten an den Anleger weitergereicht werden.

