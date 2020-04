Die Volatilität im DAX lässt langsam nach

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sprachen wir in den letzten Tagen und Wochen beim DAX noch von Kursbewegungen von mehreren hundert Punkten, so beträgt die heutige Handelsspanne gerade einmal etwas mehr als 110 Punkte. Nach einem Kurseinbruch im frühen Handel auf 9.461 Punkte konnte sich der DAX sehr schnell erholen und auf sein bisheriges Tageshoch bei 9.575 Punkten steigen. Spannend wird es wieder am Nachmittag: Um 14.30 Uhr werden die Arbeitsmarktdaten aus den USA für März veröffentlicht. Experten erwarten, dass die Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent im Februar auf nun 3,8 Prozent gestiegen ist. Erst gestern belegten die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, dass in der vergangenen Woche 6,65 Millionen Amerikaner Arbeitslosenhilfe beantragt hatten.Die Bayer-Aktie wird heute in Stuttgart sehr rege gehandelt. Das Malariamittel Resochin soll die Viruslast von Covid-19 reduzieren. Das in den 1930er-Jahren entwickelte Mittel soll bereits in Kliniken in den Vereinigten Staaten verteilt werden. Bayer-Vorstandsvorsitzender Werner Baumann kündigte an, dass Mittel weltweit kostenlos an die Regierungen auszuliefern. Die Bayer-Aktie notiert heute bei 53,05 Euro geringfügig im Minus.Im Fokus der Anleger steht heute auch Daimler. Die Aktie wird an der Börse Stuttgart sehr stark gehandelt. Daimler hat mit vier Großbanken eine zusätzliche Kreditlinie von 12 Milliarden Euro vereinbart. Bereits im Laufe der Woche konnte der Konzern eine Anleihe im Volumen von 1,5 Milliarden Euro am Markt platzieren. Damit hat sich Daimler einen großen Liquiditätspuffer gesichert. Die Aktie notiert um die Mittagszeit bei 25,05 Euro, knapp 1,5 Prozent schwächer im Vergleich zum Vortag.Wie bereits in den letzten Tagen befindet sich die Aktie der Lufthansa im Blickpunkt der Anleger. Unterschiedliche Medien berichten heute, dass sich das Management der Lufthansa mit der deutschen Bundesregierung über eine Staatsbeteiligung unterhält. Die Lufthansa-Aktie brach anfänglich bis unter 7,80 Euro ein, notiert am frühen Nachmittag jedoch wieder über 8 Euro.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.