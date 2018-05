Volatilität - Chinas nächster Exportschlager?

München (www.aktiencheck.de) - Chinas Börsen öffnen sich Ende Mai der Welt, und das könnte ungeahnte Konsequenzen haben, so John Lin, Portfolio Manager China Equities beim Asset Manager AllianceBernstein (AB).

Denn es werde nicht nur mehr ausländisches Geld in chinesische Inlandsaktien fließen, sondern umgekehrt auch mehr Kapital aus China herausströmen. Dies könnte die Volatilität in anderen Regionen erhöhen.

Anleger weltweit würden mit Ungeduld den verbesserten Zugang zu chinesischen Inlandsaktien erwarten, besser bekannt als A-Aktien. Ab 31. Mai 2018 werde der Indexanbieter MSCI die A-Aktien mit einem Gewicht von 0,35 Prozent erstmals in seine Schwellenländerindices aufnehmen. Schon bis Ende August dürfte sich das Gewicht verdoppeln.

Der Indexanbieter gehe bei der Aufnahme der A-Aktien schrittweise vor, da passive Anleger weltweit für eine enorme Nachfrage sorgen würden, wenn sie ihre Portfolios an die neue Indexzusammensetzung anpassen würden. A-Aktien-Käufe seien zudem Kapazitätsengpässen unterworfen, weil China strikte Quoten für die täglichen Käufe ausländischer Investoren vorschreibe.

Die chinesischen Behörden hätten die Umstellung detailliert vorbereitet. Anfang Mai seien die Kapazität des Stock Connect-Handelsprogramms der Börsen in Hongkong und Schanghai für den Inlandsaktienkauf ausländischer Anleger vervierfacht worden. Im gleichen Zug habe es China auch für einheimische Anleger leichter gemacht, ausländische Wertpapiere zu kaufen.

Die Auswirkungen würden sich am Markt für H-Aktien in Hongkong bereits beobachten lassen. Seit einigen Monaten seien die Investitionen von Festlandchinesen in Hongkong deutlich angestiegen. Das habe zwei Gründe: Erstens seien H-Aktien bereits seit 2014 günstiger bewertet als A-Aktien. Und zweitens seien Anteile großer Unternehmen, wie etwa Tencent und einige Macau-Casinogruppen, auf dem A-Markt schlicht nicht erhältlich.

Langfristig dürfte dieser Trend die H-Aktien beeinflussen. Die einheimischen Aktienmärkte Chinas seien sehr volatil und ineffizient, weil 86 Prozent der Marktkapitalisierung in der Hand von Privatanlegern liege. Das sei ein doppelt so hoher Anteil verglichen mit den meisten Industrieländern und anderen asiatischen Schwellenmärkten. In den USA beispielsweise hätten Privatanleger seit den 1960er Jahren nicht mehr so eine große Rolle gespielt.

Hinzu komme: Chinesische Privatanleger seien notorisch nervöse Aktienhändler. Sie würden oftmals auf Schlagzeilen und kurzfristige Entwicklungen reagieren, anstatt sich auf langfristige Trends zu fokussieren. Selbst chinesische Fondsmanager würden sich teilweise derart verhalten, nicht zuletzt, weil ihre Boni oft an kurzfristige Performanceziele geknüpft seien.

Dies verdeutliche exemplarisch die Reaktion der beiden Märkte auf dieselbe Nachricht bezüglich China Unicom. Am 18. Oktober 2016 habe das führende Telekommunikationsunternehmen gewarnt, dass sein Jahresgewinn erheblich einbrechen werde, trotz hohen Umsatzanstiegs durch neue Vertragskunden im Mobilfunknetz 4G. Von diesem Zeitpunkt an bis zum Jahresende seien die entsprechenden H-Aktien um 5,8 Prozent gefallen. Aber die A-Aktien des Mutterkonzerns China United Network Communications seien im gleichen Zeitraum um mehr als 38 Prozent gestiegen, obwohl das Gros der Gewinne von China Unicom gestammt habe.

Woher rühre der Unterschied? Anleger in den H-Aktien von China Unicom hätten sich darauf fokussiert, die negativen Auswirkungen auf die zukünftigen Gewinne des Unternehmens zu betrachten, wie man es in einem entwickelten Markt erwarten würde. A-Aktien-Anleger hingegen hätten die schwachen Ertragszahlen ignoriert und sich von den Versprechungen des Managements hinsichtlich einer Unternehmensrestrukturierung und des potenziellen Einstiegs strategischer Investoren blenden lassen. Zwar seien das alles wichtige Entwicklungen, jedoch seien die Experten davon überzeugt, dass die Kursexplosion unrealistische kurzfristige Erwartungen hinsichtlich der positiven Auswirkungen dieser Veränderungen reflektiert habe.

Dabei sei Hongkong nur ein erster Schritt. Die Experten würden denken, dass sich in den kommenden drei bis fünf Jahren die Börsenliberalisierung Chinas auch auf andere Regionen ausdehnen werde, insbesondere in Asien. Erhebliche Mittelzuflüsse von chinesischen Privatanlegern könnten die Zusammensetzung der Anlegerbasis dieser Märkte, und damit letztlich ihr Verhalten, einschneidend verändern. Relativ kleine Märkte wie Taiwan, wo Privatanleger aktuell nur für 37 Prozent des Volumens verantwortlich seien, könnten sich hierdurch dramatisch wandeln.

Es werde nicht über Nacht geschehen, aber der Umfang und die Richtung chinesischer Kapitalflüsse könnten einen großen Einfluss auf andere Märkte haben. Wenn chinesische Privatanleger zu wichtigen Akteuren in anderen Märkten würden, werde ihr Verhalten die Handelsaktivität beeinflussen. Die Kurse dürften dann verstärkt von Schlagzeilen und kurzfristigen Stimmungen abhängig sein. China sei bereits der weltgrößte Exporteur, vor allem für produzierte Güter. Bald könnte die Aktienmarktvolatilität zur Liste seiner Exportschlager hinzugefügt werden - in Asien und darüber hinaus. (23.05.2018/ac/a/m)